Яндекс.Такси договорился с рядом автопроизводителей о скидках на покупку машин Renault (Logan), KIA (Rio, Ceed), Nissan (Almera), Hyundai (Solaris), Datsun (on-Do), Ravon (R3, R4) для таксопарков-партнеров сервиса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Автомобили эконом-класса будут продаваться со скидкой от 8% до 16% от минимальной цены. Яндекс.Такси уточняют, что ведут переговоры еще с несколькими производителями, но не называют их. Такие условия на покупку будут действовать до конца 2017 года. Программа будет существовать на постоянной основе. Автомобиль, купленный по программе, принадлежит парку, и он может распоряжаться им на свое усмотрение, в том числе продать или работать с другими агрегаторами. Возможность работы с другими агрегаторами зависит от внутренних правил этих агрегаторов, — уточнили в «Яндексе».

Яндекс.Такси рассчитывает снизить возраст машин, которые предоставляются сервисам. Сейчас компания требует, чтобы машины были не старше 5 лет (зависит от модели). По данным компании, в Москве сейчас более 60% машин в таксопарках не старше двух лет, однако в остальных регионах этот показатель в среднем не превышает 17%.

Uber и Gett говорят, что пока у них нет подобных программ в России. Однако у первого есть программа со Сбербанком, по которой водители получают экспресс-схему покупки машины в лизинг. У Gett есть договорённость с Volkswagen, по которой автопроизводитель продаёт свои машины водителям на особых условиях — подобные договорённости есть и между другими компаниями, например, General Motors и Lyft.

Представители Nissan сказали изданию, что пока пилотируют программу. По их словам, предварительная оценка спроса составляет более 2 000 автомобилей Nissan и Datsun. «[Б]лагодаря специальным условиям в рамках программы этот показатель может быть существенно выше», — говорят в компании. По прогнозам Яндекс.Такси, в течение ближайших трех лет российские таксопарки закупят более 100 000 машин, это примерно 2% от всех продаж легковых автомобилей в России. В рамках закрытого пилотного проекта в Москве и Санкт-Петербурге за месяц было продано больше 200 автомобилей.