Компания InfoWatch заявила, что у нее не происходило утечек данных клиентов, а информацию о якобы имевшем место похищении базы данных компании рассылают недоброжелатели и в InfoWatch уже понимют кто это делают. В компании говорят, что содержащиеся в письме данные — фейк.

InfoWatch зафиксировала информационную атаку, которая была осуществлена централизованно из анонимного источника путем размещения данных, порочащих деловую репутацию InfoWatch, в сети Интернет, рассылки персональных писем сотрудникам организаций, представителям СМИ и блогерам. […] специалистами ГК InfoWatch установлено, что данная информационная атака проводится с целью дискредитации компании, кроме того получены предварительные данные об источнике атаки. […] Компания InfoWatch подтверждает, что размещенные в ходе информационной атаки данные не соответствуют действительности, а сама «утечка» является итогом компиляции не принадлежащих компании данных.

Источник: Разъяснение ГК InfoWatch о распространении в сети Интернет ложных сведений о компании.

InfoWatch продаёт, в том числе, средства защиты от утечек информации (DLP, Data Leak Prevention). Ранее 13 августа региональный представитель «Уральского центра систем безопасности» Алексей Комаров и журналист «Коммерсанта» Мария Коломыченко рассказали, что они получили письмо от неизвестного им адресата, где содержалась ссылка на некую базу, которую автор письма назвал базой клиентов ********.