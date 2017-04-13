Михаил Фридман пояснил свою позицию по поводу иска к газете «Ведомости», заявление бизнесмена распространила пресс-служба «Альфа Групп». Сегодня Фридман подал в Останкинский суд Москвы иск к газете «Ведомости» из-за статьи «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии». Заметка была посвящена расследованию испанских властей по поводу деятельности одного из партнеров «Вымпелкома» компании Zed+.

В сегодняшней электронной версии газеты «Ведомости» и посте одного из ее владельцев в очередной раз утверждается, что при подготовке статьи, которая стала предметом иска, со мной и моими представителями связывались и, якобы, не получив ответов, опубликовали материал. Ответственно заявляю, что ни я лично, равно как и никто из моих представителей, не получали никаких вопросов на тему статьи. Именно такого рода, на мой взгляд, грубейшие нарушения журналисткой этики, а также многочисленные подтасовки фактов и примеры откровенной лжи, содержащиеся в статье, и побудили меня подать иск, — передают слова Фридмана его представители.

Ранее мажоритарный акционер «Ведомостей» Демьян Кудрявцев написал в своем Facebook, что Фридман «считает российский суд и грубую силу единственной защитой своих чести и достоинства».

Ни Фридман, ни его сотрудники, насколько мне известно, не отвечали на вопросы журналистов по этому материалу, не объясняли они свою позицию и после его выхода, не просили опровержений, не искали досудебных решений, — написал он.

Это второй крупный иск Фридмана к деловым СМИ, в 2004 году он судился с газетой «Коммерсантъ» и выиграл дело, вызвавшую недовольство предпринмимателя публикацию подписывал в печать Илья Булавинов, курировавший в тот момент деловой блок «Коммерсаетъ» а сейчас являющийся главным редактором «Ведомостей».