Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Формальной причиной обращения в суд стал отказ компании Telegram Messenger LLP как организатора распространения информации в интернете предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. 20 марта Роскомнадзор потребовал передать ключи в срок до 4 апреля, но компания этого не сделала. Блокировка может начаться «немедленно».

Telegram подал ходатайство об отложении рассмотрения дела, однако суд отказал, так как представители мессенджера были заблаговременно оповещены о заседании и имели достаточно времени для рассмотрения документов.

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Telegram пытался обжаловать приказ ФСБ, который использовался как основание для требования выдать ключи для расшифровки переписки, но Верховный суд 20 марта отклонил иск. 22 марта Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, который был первой инстанцией, занявшей сторону силовиков.