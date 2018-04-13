12 апреля депутаты Госдумы в 3-м окончательном чтении приняли законопроект об ограничении доступа к порочащим материалам в сети. После прохождения закона через Совет Федерации, подписания президентом и вступления закона в действие у судебных приставов появятся новые обязанности. Судебные приставы будут в течение одного дня выносить постановления об ограничении доступа к материалам порочащим честь, достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Законопроект прошёл все чтения за 10 дней, депутаты фракции «Единая Россия» во главе с руководителем комитета по безопасности Василием Пискаревым внесли его в нижнюю палату парламента 2 апреля.

Суды и раньше могли установить, что материалы в сети порочат чью либо честь, но не существовало механизма их оперативной блокировки.

В частности в мае 2017 года суд поддержал иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному. Суд постановил удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» и опровергнуть сведения, порочащие Усманова. В ответ представитель фонда Навального заявил, что удалять фильм они не будут и, действительно, не удалил его. Спустя год только на YouTube фильм посмотрели почти 27 млн раз. Фильм никто не блокирует.