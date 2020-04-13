Зам главреда «Ведомостей» Александр Губский рассказал утром 13 апреля, что сайта по неизвестным ему причинам пропала опубликованная накануне вечером колонка Константина Сонина «Тяжелое время ответственности», о Роснефти Игоря Сечина. Губский вернул колонку в онлайн и извинился перед читателями.

Издание The Bell утром успело выяснить у шеф-редактора Vedomosti.ru Максима Товкайло подробности. Колонка Сонина удалялась по личному решению Андрея Шмарова, он исполняет обязанности главного редактора с конца марта (после объявления о смене владельца у «Ведомостей»).

К удивлению утренних читателей, материал Сонина было появился в онлайне, но затем снова пропал из «Ведомостей».

В итоге Константин Сонин просто опубликовал свой текст в фейсбуке. Публикация ожидаемо набирает сотни репостов. Старая знакомая Шмарова иронично прокомментировала действия Андрея: «Поздравляю, редкая административная удача — нет более надёжного способа заставить ее прочитать всех, кто не собирался».

Редакция ещё в марте не приняла назначение Шмарова главредом и предложила собственникам альтернативную кандидатуру — Анфису Воронину. Однако новый совладелец издатель Константин Зятьков, сын редактора и главы АиФ Николая Зятькова, коллективу отказал (Зятков не единственный собственник, его партнёр — управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович).