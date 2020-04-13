Новый и.о. главреда «Ведомостей» и старый зам жонглируют колонкой про Сечина. Новичку она не нужна


Зам главреда «Ведомостей» Александр Губский рассказал утром 13 апреля, что сайта по неизвестным ему причинам пропала опубликованная накануне вечером колонка Константина Сонина «Тяжелое время ответственности», о Роснефти Игоря Сечина. Губский вернул колонку в онлайн и извинился перед читателями.

Издание The Bell утром успело выяснить у шеф-редактора Vedomosti.ru Максима Товкайло подробности. Колонка Сонина удалялась по личному решению Андрея Шмарова, он исполняет обязанности главного редактора с конца марта (после объявления о смене владельца у «Ведомостей»).

К удивлению утренних читателей, материал Сонина было появился в онлайне, но затем снова пропал из «Ведомостей».

В итоге Константин Сонин просто опубликовал свой текст в фейсбуке. Публикация ожидаемо набирает сотни репостов. Старая знакомая Шмарова иронично прокомментировала действия Андрея: «Поздравляю, редкая административная удача — нет более надёжного способа заставить ее прочитать всех, кто не собирался».

Редакция ещё в марте не приняла назначение Шмарова главредом и предложила собственникам альтернативную кандидатуру — Анфису Воронину. Однако новый совладелец издатель Константин Зятьков, сын редактора и главы АиФ Николая Зятькова, коллективу отказал (Зятков не единственный собственник, его партнёр — управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович).

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