Wildberries вышла на один из самых конкурентных рынков электронной коммерции, запустив продажи в США. Предлагается около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тыс. брендов

Магазин располагается на поддомене основного ру-домена Wildberries. Опрошенные Roem.ru эксперты по SEO считают, что это не лучший вариант с точки зрения интернет-маркетинга: таким образом сложнее, чем со страновым или международным доменом, осуществить геопривязку и добиться таргетинга на нужную аудиторию. Домен wildberries.us был бы более предпочителен.

С нашими экспертами согласна компания Pinterest, которая в 2018 году создала структуру из страновых доменов для пользователей за пределами США. В компании решили проверить тезисы о том, что страновые домены дают более сильные сигналы о геопривязке поисковым алгоритмам и о том, что пользователи охотнее кликают такие ссылки, так как воспринимают сайты как местные. В результате доменной реформы Pinterest заметил рост трафика и кликов и просмотров в странах, для которых появился свой домен

США стали 14-й страной присутствия Wildberries, добавившись к Германии, Франции, Италии, Польше, Словакии, Израилю и другим странам.

В день анонса американской экспансии Wildberries глава Ozon Александр Шульгин дал интервью Financial Times, где снова рассказал, что компания обзаводится банковской лицензией для развития финтех-продуктов, например, кредитования продавцов (Wildberries не так давно приобрела банк и объявила о партнерстве с другими банками в разработке финансовых сервисов).

Ozon будет удобно кредитовать продавцов, так как у площадки есть информация об их бизнесе, она хранит их товары, видит поведение пользователей, конверсию в покупателей. Это позволяет оценить компанию и понять ее потребность в финансировании. Существующие кредитные продукты для малого и среднего бизнеса дороги или недоступны.

Ozon уже выдаёт дебетовые карты, у них 450 тысяч пользователей. Экосистему Шульгин строить не хочет и собирается сосредотачиваться на электронной коммерции.

По мнению главы Ozon, российский рынок интернет-торговли останется за компаниями, которые сейчас готовы вкладывать огромные средства в развитие и захват рынка, а не получение прибыли (сам Ozon только по итогам 2020 года впервые за историю вышел на точку безубыточности. Российский рынок -- это сейчас пустыня, хотя игроков много, но они фрагментированы. Поэтому Шульгин в 2021 году собирается удвоить логистическую мощность Ozon и утроить инвестиции в инфраструктуру фулфилмента.

Инвесторы готовы пока мириться с убытками, которые компания будет ещё терпеть ближайшие несколько лет ради перспектив роста.