Владельцы салонов красоты и маникюра пожаловались в ФАС на то, что по их целевым запросам выдачу занимают «Яндекс.Услуги». Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) написала в ФАС письмо со скриншотами выдачи с «Услугами», под которым подписались 25 региональных подразделений.

Индустрия красоты «сейчас нуждается в продвижении, как никогда». Она сильно пострадала во время локдауна, а многие мастера перешли на самостоятельную работу на дому и по вызову, и теперь конкурируют с бывшими работодателями в том числе через «Яндекс.Услуги». «Рынок услуг самозанятых в сфере индустрии красоты за прошлый год вырос на 70%, и сейчас на него приходится уже 50% рынка», знают в Ассоциации.

Участники рынка просят ФАС обязать «Яндекс» производить выдачу по запросам «по единым правилам ранжирования», «не допуская преимущественной демонстрации сервисов лиц, входящих в группу лиц ООО «Яндекс». Также владельцы салонов красоты настаивают на том, чтобы ИТ-гигант опубликовал условия доступа к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению, в том числе с помощью «колдунщиков».

Аналогичные просьбы выдвигала ранее к ФАС другая группа компаний, страдающих от колдунщиков. В августе 2020 года коллективную жалобу подали ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon. Ранее это делали билетные сервисы -- Кассир.ру, Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru.

20 февраля 2021 года ФАС даже признала в колдунщиках признаки нарушения антимонопольного законодательства и выпустила «предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства». Яндексу дали срок на прекращение действия, но после его окончания еще около недели ничего не происходило, а собеседник Roem.ru из числа жаловавшихся компаний сказал, что с колдунщиками ничего не поменялось. Из Яндекса на соответствующий вопрос ничего не ответили. Через несколько дней ФАС заявила о продлении для Яндекса срока выполнения требований.

ФАС требует от Яндекса в течение месяца прекратить давать преимущества собственным сервисам, опубликовать «условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению» в поиске и обеспечить всем равный доступ к колдунщикам и прочим видам «интерактивных ответов», а также показывать неяндовские сервисы «по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе Яндекс». Исполнение требований надо будет подтвердить документами.

По наблюдениям пользователей, «Услуги» действительно очень часто появляются в выдаче и занимают в ней заметное место. В том числе не по совсем релевантным запросам.