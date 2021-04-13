Владельцы салонов красоты и маникюра пожаловались в ФАС на то, что по их целевым запросам выдачу занимают «Яндекс.Услуги». Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) написала в ФАС письмо со скриншотами выдачи с «Услугами», под которым подписались 25 региональных подразделений.
Индустрия красоты «сейчас нуждается в продвижении, как никогда». Она сильно пострадала во время локдауна, а многие мастера перешли на самостоятельную работу на дому и по вызову, и теперь конкурируют с бывшими работодателями в том числе через «Яндекс.Услуги». «Рынок услуг самозанятых в сфере индустрии красоты за прошлый год вырос на 70%, и сейчас на него приходится уже 50% рынка», знают в Ассоциации.
Участники рынка просят ФАС обязать «Яндекс» производить выдачу по запросам «по единым правилам ранжирования», «не допуская преимущественной демонстрации сервисов лиц, входящих в группу лиц ООО «Яндекс». Также владельцы салонов красоты настаивают на том, чтобы ИТ-гигант опубликовал условия доступа к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению, в том числе с помощью «колдунщиков».
Аналогичные просьбы выдвигала ранее к ФАС другая группа компаний, страдающих от колдунщиков. В августе 2020 года коллективную жалобу подали ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon. Ранее это делали билетные сервисы -- Кассир.ру, Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru.
20 февраля 2021 года ФАС даже признала в колдунщиках признаки нарушения антимонопольного законодательства и выпустила «предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства». Яндексу дали срок на прекращение действия, но после его окончания еще около недели ничего не происходило, а собеседник Roem.ru из числа жаловавшихся компаний сказал, что с колдунщиками ничего не поменялось. Из Яндекса на соответствующий вопрос ничего не ответили. Через несколько дней ФАС заявила о продлении для Яндекса срока выполнения требований.
ФАС требует от Яндекса в течение месяца прекратить давать преимущества собственным сервисам, опубликовать «условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению» в поиске и обеспечить всем равный доступ к колдунщикам и прочим видам «интерактивных ответов», а также показывать неяндовские сервисы «по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе Яндекс». Исполнение требований надо будет подтвердить документами.
По наблюдениям пользователей, «Услуги» действительно очень часто появляются в выдаче и занимают в ней заметное место. В том числе не по совсем релевантным запросам.
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Весенняя рептильная схватка микрожабят с гипержабиной.
Так, а где письмо, хотелось бы погуглить сайт хоть одного жалобщика-жабки и 100% найти там запрещёнку, типа татуировок.
Я бы ФАС зауважала, если бы они реально стали работать и выпиливать всех этих тату-уродов без лицензии, что у гипержабы в колдунщике, что протрясли бы микрожаб, но этот мир не розовых поней. Заодно хорошо бы потрясли по ***** и жабу средней величины — 2GIS, которая есть тоже, как ноющая в списке, однако не чурающаяся аж маркировать уродов-подвальных-татуировщиков значком «безопасно, проверено». Ну не твари ли подколодные? Гипаржабина, впрочем, тоже, вродже маркирует. В общем, однозначно всё это тухлое болота надо трясти, чтобы не заражали людей и не врали о безопасности.
Гипержаба, кстати, 2мидлжабу в результатах поиска по тату тоже маркирует синим значком безопасности, типа, все в 2списке тату-уродов с медлицензией — бегите, колитесь, о канализационную трубу в подвале только е****м не стукнетесь. Ну, не **** ли.