В Data Insight отранжировали топ-100 интернет-магазинов по продажам, заказам и среднему чеку за 2020 год. «В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные, предоставленные интернет-магазинами, так и собственные данные DI, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов».

Лидеры по онлайн-продажам -- Wildberries (413,2 млрд рублей), Ozon (197 млрд) и Citilink (132,7 млрд). По количеству заказов -- Wildberries (305 млн), Ozon (73,8), Apteka.ru (32,2). В собственной отчётности Wildberries оборот за 2020 год оценивается в 437,2 млрд рублей, количество заказов -- в 323,8 млн.

По среднему чеку -- notik.ru (86 тыс рублей), kns.ru (59 тыс) apple.com (54 тыс). У Wildberries оказался относительно небольшой средний чек в 1 350 рублей (у Ozon 2 670, у Citilink 10 710).

Среди аптек абсолютным лидером по интернет-торговле остаётся apteka.ru, хотя сберовская eapteka обогнала её по среднему чеку (продажи 50 и 9 млрд, заказы 32,2 и 3,4 млн, средний чек 1550 и 2650 рублей соответственно).

Лидеры по росту объема продаж -- в основном магазины ремонта и домашнего благоустройства: «Много Мебели», «Леруа Мерлен», «Икея» (лидер по росту объемов и продаж «Метро» начал со слишком низкой базы). При этом та же категория магазинов стала антилидером по росту среднего чека: он упал на 32% у «Петровича», на 23% у «Всех инструментов», на 19% у «Икеи», на 10% у «Леруа Мерлен».