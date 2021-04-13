Федеральная антимонопольная служба объявила о возбуждении дела в отношении компании Яндекс. Компания, по мнению ФАС, создала на рынке поиска в интернете дискриминирующие конкурентов условия
Напомним, что 20 февраля 2021 года ФАС России выдала ООО «Яндекс» предупреждение, в соответствии с которым организации необходимо в срок до 1 апреля 2021 года обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе для участников рынка — конкурентов группы «Яндекс». Однако предупреждение исполнено не было.
По мнению ФАС России, ООО «Яндекс» предоставляет сервисам группы «Яндекс» преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе «Яндекс». Такие действия могут приводить к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках.
В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики.
В случае установления факта нарушения и ограничения конкуренции от действий ООО «Яндекс», обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.
Оборотный штраф может составлять 1%, 5% или 15% от выручки компании.
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У меня были сомнения о том что находится в конце пути жадности и лицемерия, но реальность как бэ провела необходимую коррекцию.
«что находится в конце пути жадности и лицемерия»
Голландия? Вот там, свои травяные законы — и тату разрешены, и шлю*и, и котики и хз что ещё, с их баблищем (ЕС) можно развлекаться как угодно. Вот они и тащат это сюда, в колдунщики. Эти унылые штрафы не составят нисколько от того вреда, что нелегальные уроды, которых голландцы рекламируют, притащат из гнилых подвалов на своих-тату и других перманентных уколах. Сколько там говорил Дудь лечение 1 больного СПИДом обходится государству? 2 000 000р в год? И то хватает лишь на тех, кто совсем всё.
Возможно, всё это театральная постановка, для обеления грязи, которую и в колдунщик натащили и разносимую салонами. Типа как в том анекдоте «а почему мавзолей именно в зеленый перекрасить?».
Почему-то ассоциация доставщиков пиццы, выгиливания собак, прибивания полочек и ассоциация
засовывания гвоздя в розе.электриков, жалобы не выдвинули.
Только мутные салоны возбудились, где, не сомневаюсь, основная прибыль приходится не на причесочки по 149р., а как раз на запрещеночку и укольчики алиэкспресовскими химикатами в ***** посетителей и в туши ихние по 5999р.
Это как если бы два контрабандиста с баулами запрещенки и синтетических котиков — негр и китаец — стали бы перед таможенником выяснять и спрашивать, кто первым должен пройти по степени притеснения. На самом деле никто. Обычное отвлечение внимания. Получайте медлицензию и корячьтесь, хоть в ТОП, хоть в ***