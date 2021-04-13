Федеральная антимонопольная служба объявила о возбуждении дела в отношении компании Яндекс. Компания, по мнению ФАС, создала на рынке поиска в интернете дискриминирующие конкурентов условия

Напомним, что 20 февраля 2021 года ФАС России выдала ООО «Яндекс» предупреждение, в соответствии с которым организации необходимо в срок до 1 апреля 2021 года обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе для участников рынка — конкурентов группы «Яндекс». Однако предупреждение исполнено не было.

По мнению ФАС России, ООО «Яндекс» предоставляет сервисам группы «Яндекс» преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе «Яндекс». Такие действия могут приводить к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках.

В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики.

В случае установления факта нарушения и ограничения конкуренции от действий ООО «Яндекс», обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.