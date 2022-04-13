Протестировать UnionPay за рубежом физически в нынешней ситуации удалось лишь единицам, и отзывы разные. Так, в США карту почти нигде не приняли, жалуется один из ее держателей, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Более актуально, что и покупки в интернете оплачивать картой UnionPay часто не удается. Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах, которые обзвонил “Ъ”, не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в РФ, не ответили.
В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне конфликта РФ с Украиной решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают.
«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в РФ, вне зависимости от ПС»,— говорит один из источников “Ъ”.
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