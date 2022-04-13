Ozon купил торговую марку телевизоров Hartens и в 2022 году планирует произвести более 100 тыс. устройств, которые будет эксклюзивно продавать на маркетплейсе. Выпуск телевизоров под собственным брендом в марте запустил «Сбер». «Яндекс» сотрудничает с китайскими и российскими производителями телевизоров по установке на них своей системы. Приобретая собственные марки электроники, торговые площадки и компании получают возможность выстроить экосистему сервисов, а также контролировать производство и поставки, что особенно актуально в условиях дефицита, считают эксперты.