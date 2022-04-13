Компания VMware в своём продукте Workspace One стала выкидывать российских корпоративных пользователей из Intelligent Hub
Intelligent Hub использовался корпоративными клиентами для контролируемого доступа программного обеспечения на корпоративные устройства и выдачи доступа к корпоративным ресурсам, например, в крупных российских банках. Утром 13-го апреля все эти приложения для доступа умерли, работа встала
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Помню, кто-то предлагал заменять VMware на российский Parallels: российская компания, офисы в Новосибирске.
Надо спросить у Serg Bell (он же Sergey Belousov) как он там, согласен?