Интернет-ритейлер Ozon сообщил об уходе с занимаемого поста гендиректора компании Александра Шульгина. Случилось это после того, как Европейский Союз и Австралия ввели против него санкции. Одновременно Шульгин покинет совет директоров компании. Санкции ЕС были введены формально по причине того, что 24 февраля 2022 г. Шульгин присутствовал на встречи крупнейших российских бизнесменов с Владимиром Путиным.

У Шульгина не будет полноценного преемника. Компанией будет руководить управляющий совет, состоящий из нескольких топ-менеджеров Ozon. Решения будут принимать на основе принципа коллегиального управления. В Ozon утверждают, что де-факто данный принцип и так применялся в компании и доказал свою высокую эффективность. После ухода Шульгина в правлении компании остается три человека: финансовый директор Игорь Герасимов, операционный директор Даниил Федоров и ИТ-директор Антон Степаненко. В совете директоров Ozon Шульгина заменит Герасимов. Интересно, насколько эффективным окажется такой подход, на коллективный орган управления определённо сложнее наложить санкции, но насколько управляемой будет компания в результате, пока не ясно.