Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству направил письмо в Минцифры, в котором просит ведомство расширить действие IT-льгот на индивидуальных предпринимателей. Постановление о госаккредитации IT-компаний было принято для того, чтобы создать реестр юридических лиц и их сотрудников, которые могут рассчитывать на господдержку, поясняет депутат от партии «Новые люди», председатель комитета по МСП Александр Демин. Но, согласно этому постановлению, аккредитацию могут получать только юридические лица и их сотрудники, а индивидуальные предприниматели — нет, добавляет он. В письме приводятся данные Единого реестра субъектов МСП: в России насчитывается 424 603 небольших и средних IT-бизнеса, из которых 279 605 являются ИП. Авторы письма считают, что положение о госаккредитации необходимо привести в соответствие с позицией Конституционного суда, в котором говорится, что законодатели обязаны обеспечивать «баланс прав и обязанностей всех участников рыночных отношений при регулировании предпринимательской деятельности».

IT-компании, аккредитованные в Минцифры, сегодня могут рассчитывать на ряд послаблений и льгот. В их числе — нулевая ставка налога на прибыль до конца 2024 года, а при передаче исключительных прав на свои разработки и базы данных государству — и освобождение от НДС. Кроме того, IT-компании могут уплачивать страховые взносы за своих сотрудников по пониженной ставке — 7,6% против общих 30%. Также IT-компания может получить заемные средства на развитие по ставке до 3% годовых. Для этого ей необходимо индексировать зарплаты сотрудникам каждый год и сохранять численность работников на уровне 85% по сравнению с мартом 2022 года. IT-компании освобождаются от внеплановых и плановых проверок до 2025 года. Сотрудники IT-компании могут получить льготные ставки по ипотеке (до 5% годовых) и отсрочку от армии. Чтобы рассчитывать на эти льготы, нужно иметь юрлицо и получить в Минцифры документ о государственной аккредитации «организации, ведущей деятельность в области информационных технологий». Как объяснили Forbes в Минцифры, министерство рассматривало вопрос расширения налоговых льгот на индивидуальных предпринимателей в 2022 году при подготовке изменений в налоговом законодательстве. «Однако предложение не поддержал Минфин, поскольку налоговое законодательство в части этих льгот нельзя распространить на физлиц», — сообщили в Минцифры.