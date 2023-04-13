Десятого, одиннадцатого и двенадцатого апреля единая информационная система Федеральной таможенной службы страдала от хакерской атаки. Невозможно было оформлять в электронном виде поступающие грузы, как минимум на сутки Россия фактически осталась без импорта. Некоторые таможенные пункты перешли на бумажный оборот. 12 апреля ФТС заявила о восстановлении информационной системы "в основном", но сбои в работе сервисов всё ещё наблюдались.

10 апреля таможенная инфраструктура практически не работала, таможенные пункты пропускали пустой и транзитный транспорт, оформляя его бумажными документами. 11 апреля стало возможно пропускать транспорт с грузами.

Информационные сервисы ФТС подвергались DDoS-атаке в феврале этого года, но тогда речь шла о системе электронного декларирования, а атака не вызвала серьёзных проблем.