На главное фото карточки товара в СберМегаМаркете теперь можно добавить инфографику. Услуга стоит 100 тысяч рублей в месяц для неограниченного количества карточек и подключается вручную не самым очевидным способом:

Как подключить инфографику. В личном кабинете нужно нажать на кнопку «Поддержка» → «Обратиться в поддержку» → «Продвижение и акции» → «Сообщить о проблеме при участии в акции». Дальше нужно создать обращение с темой: «№ кабинета, название кабинета. Подключение платной инфографики».

К чату подключится ответственный маркетолог, продавцу нужно будет заключить маркетинговый договор с площадкой и оплатить услугу. После этого можно загружать фотографии с инфографикой — в течение суток изменения отобразятся на сайте.

Когда месяц закончится, нужно написать маркетологу площадки и оплатить счет, чтобы продолжить использовать инфографику.