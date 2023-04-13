На главное фото карточки товара в СберМегаМаркете теперь можно добавить инфографику. Услуга стоит 100 тысяч рублей в месяц для неограниченного количества карточек и подключается вручную не самым очевидным способом:
Как подключить инфографику. В личном кабинете нужно нажать на кнопку «Поддержка» → «Обратиться в поддержку» → «Продвижение и акции» → «Сообщить о проблеме при участии в акции». Дальше нужно создать обращение с темой: «№ кабинета, название кабинета. Подключение платной инфографики».
К чату подключится ответственный маркетолог, продавцу нужно будет заключить маркетинговый договор с площадкой и оплатить услугу. После этого можно загружать фотографии с инфографикой — в течение суток изменения отобразятся на сайте.
Когда месяц закончится, нужно написать маркетологу площадки и оплатить счет, чтобы продолжить использовать инфографику.
Редакторам канала "Бизнес-секреты: маркетплейсы" удалось найти одного селлера, который уже тестирует инфографику. Продавец мебели смог добавить на карточки товаров цветную полоску, наглядно отражающую степень мягкости подушки.
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