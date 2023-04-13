В Москве и Санкт-Петербурге запускается «Маркет 15»: бренд доставки готовой еды, продуктов и товаров первой необходимости. Он будет рассчитан на "более массовую аудиторию" и товары в "более низком ценовом сегменте". Доставка "Яндекс.Лавки" работает в среднем и высоком сегменте.

С начала года этот сервис уже работал в нескольких регионах. Обещается доставка "от 10 минут", разделы со скидками и промоакциями в каталоге товаров.

Лидерами рынка супербыстрой доставки продуктов и еды сейчас считаются "Самокат" и "Яндекс.Лавка". «Сбермаркет» возит продукты из "Магнита" и "Пятёрочки". «Маркет 15» призван конкурировать с "Самокатом".