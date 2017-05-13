Uber пообещал с 12 по 14 мая возить пассажиров из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово или Внуково за 500 рублей в любой район столицы. Для сравнения, стандартный билет на аэроэкспресс РЖД стоит 500 рублей (560 руб. с включённой поездкой на метро или наземном транспорте, через приложение или онлайн 420 рублей, но без поездки по Москве от ЖД-вокзала). Такие же поездки в Gett обойдутся в 900 рублей или дороже. Трансферы на машинах подключённых к Яндекс.Такси обходятся в фиксированную сумму 300 рублей за подачу машины и оплату за километры или время в пути (за редкими исключениями — поездка будет для пассажира дороже 500 рублей). Uber рассчитывает, что предложением воспользуются москвичи уезжавшие на майские праздники.