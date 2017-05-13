Hollywood Reporter сообщил, что российская витрина Netflix размышляет о том, как выжить, и для этого сейчас разговаривает с потенциальными партнёрами, которым предстоит владеть 80% в российской витрине американского кинотеатра. По новому закону о аудиовизуальных сервисах иностранцы или подконтрольные им компании/лица не могут быть основными собственникам видеосервиса, ориентированного на россиян, если на это нет особого разрешения правительственной комиссии. Издание перечислило медиапроекты принадлежащие «Яндексу», Mail.Ru Group и кинотеатры: Tvigle, Tvzavr и Ivi. Hollywood Reporter привёл ничего не значащую реплику поисковика: «Яндекс открыт для партнерства с правообладателями и уже предлагает прямое лицензирование контента [для потокового вещания на своих платформах]» и вспомнил, что поисковик владеет «КиноПоиском» (без упоминания неудачного превращения КП в кинотеатр для партнёров). В достоинствах у Mail.Ru Group есть аудитория социальных сетей, кинотеатры относительно успешны в своих нишах и соревнуются по числу платящих пользователей. Создание нового юрлица, принадлежащего россиянам, но не связанного с перечисленными сервисами, Hollywood Reporter не рассматривает.

Американский кинотеатр Netflix стал поводом для принятия российского закона о интернет-кинотеатрах. В начале января 2016 года видеосервис открыл недоделанную ru-страницу с несколькими фильмами. Практически сразу о необходимости его регулировать заявили президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Сергей Петров; председатель РОЦИТ, член Совета ИРИ, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин; и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.