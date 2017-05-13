Интернетчики ответили на вопрос сайта The Question «Почему провалился российский госпоисковик Спутник»? Накануне представитель «Ростелекома», (оператор работал над проектом с 2012 года), заявил: «[В «Спутник»] необходимо будет внести коррективы, соответствующие действительности. Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы». Эксперты же назвали низкими и прежние расходы на проект.

Герман Клименко (Liveinternet, ИРИ, советник президента РФ по интернету) предвидел бессмысленность затеи, для которой даже в прошлом не хватало ресурсов:

С момента создания этой поисковой системы было понятно, что в части сервисов — это мертворожденное дитя. Чтобы сделать качественный продукт требуются миллионы человекочасов, на рынке нет ни людей, ни зарплат, которые могли бы позволить это делать.

Леонид Делицын (ФИНАМ) тоже указал на маленький масштаб проекта:

Что уж говорить про проект, не являющийся революционно новым, работающий на зрелом рынке, все затраты на который составляли не более 5 миллионов долларов в год. Ну нельзя ведь вылезти со своим ларьком против розничной сети […] Вполне возможно, что «Спутник» [c]может оказывать услуги некоторому числу корпоративных клиентов при тех инвестициях, которые владельцы считают целесообразными.

… и вернул реверанс Басову. При запуске «Спутника» в 2014 году вице-президент Ростелекома Алексей Басов отметил: «Грань между телекомами и интернетом стирается. Посмотрите на Google, который явно пытается залезть на поле телекома. В то время как международные телекомы выходят в интернет, где совсем другая оценка проектов. Comcast покупает Warner Brothers — у нас почему-то это не вызывает удивления».

Делицын был бы удивлён успехам компаний без чётких граней:

Опыт покупки интернет-проектов телекомами был практически весь негативен. Даже из слияния AOL и Time Warner ничего не получилось, не говоря уже о покупках Excite, Lycos, Infoseek и прочих поисковых систем прошлого. Golden Telecom тоже не сумел развить Апорт.

Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака Московского Государственного Университета, на примере «Спутника» обобщил: