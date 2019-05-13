Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» выявили атаку на компьютеры более чем 20 российских компаний и госструктур. Предположительно взломщиками были хакеры с китайскими корнями. Как рассказали эксперты «Коммерсанту», подобные взломщики обычно заняты политической разведкой или промышленным шпионажем. Positive Technologies считает, что азиатская группа действовала минимум 9 лет. Positive нашли улики, оставленные преступниками, в 30 значимых организациях сферы промышленности, строительства, недвижимости. 24 пострадавшие организации находятся в России, названия взломанных структур эксперты не раскрыли.

«Лаборатория Касперского» (ЛК) ещё в 2016-м году подсчитала, что китайские хакеры утроили число атак на российскую оборонку, ядерную энергетику и авиацию. Сегодня ЛК на основе собственных наблюдений подтвердила «Коммерсанту» существование азиатской группы, о которой знает и Positive. Как объяснил представитель «Лаборатории», целью атак вышеупомянутой группы взломщиков стали госструктуры, преимущественно из России нескольких близлежащих постсоветских стран.

9 лет безнаказанного проникновения в важные для обеспечения суверенитета страны сети — далеко не рекорд. В январе журналисты издания Politico выяснили, что «Лаборатория Касперского» помогла американскому АНБ поймать взломщика, который скопировал 500 миллионов «Секретных» и «Совершенно секретных» документов. По данным Минюста США инженер Томас Мартин безнаказанно копировал служебные данные 20 лет. Были в истории ЛК и обратные «по знаку» находки, в 2015 россияне раскрыли анти-российскую вирусную платформу, созданную упомянутой АНБ. Несколько поколений разведывательной системы работали с с 1996 года.

Следует отметить, что сегодня взаимоотношения «Лаборатории» сложны, как с американцами, которым российские эксперты помогли, так и с китайцами.

Американский госсектор приносил «Лаборатории Касперского» меньше 0,03% выручки, однако даже незначительный бизнес, всё-равно привёл к санкциям со стороны американских властей. Впоследствии решения власти стали поводом также отказаться от работы с ЛК для ряда коммерческих компаний.

Взаимоотношения ЛК с китайцами менялись, так в августе 2014 года Китай запретил госзакупки антивирусов «Лаборатории Касперского». Однако спустя год, на полях второй Всемирной конференции по управлению интернетом, «Лаборатории» всё-таки удалось подписать соглашение о сотрудничестве с Zhongguo Wang, подразделением китайской госкорпорации CETC.