Госдума РФ 12-го мая вернула ко второму чтению законопроект о едином информационном регистре, в который будут поставлять данные все ведомства знающие о гражданах хоть что-то. Доступ к реестру будет иметь любой сотрудник МФЦ, а данные граждан из него невозможно будет исключить.

В законе заявляются благие цели: совершенствование госуслуг , реализация защиты прав граждан РФ и иностранцев находящихся на территории РФ , получение статистических данных , составления бюджетов , контроль выборов , возможность нотариальных действий. Собираются сведения о гражданах РФ , иностранных гражданах , лицах без гражданства , беженцах находящихся на территории РФ. Собирать будут следющие сведения: Имена , в том числе изменённые , дата рождения , место рождения , пол Сведения о браке ( браках), материнстве-отцовстве о гражданствах о видах на жительство в иностранных государствах данные паспортов и других документов сведения о регистрациях по месту жительства сведения о постановке на учёт как налогоплательщика , ИП , самозанятого сведения о воинском учёте о регистрации в системах пенсионного , медицинского и социального страхования о регистрации в службе занятости сведения об образовании , учёных степенях , квалификации ЕСИА ( аккаунт госуслуг) Реестр ведёт ФНС ( Федеральная налоговая служба).

Остальные ведомства предоставляют ФНС необходимые данные. ФНС сопоставляет сведения между собой « для исключения неточностей». Сохраняются метаданные информационного обмена. Сведения в реестре могуть быть изменены по запросу лица к которому запись относится. Изъятие записей реестра не допускается. Исключения прописаны в статье 12 и 15 ( только в отношении тех , кого государство решило отдельно защитить) В целях обеспечения безопасности государства , а также прав и свобод отдельных физических лиц , данные о таких лицах формируются обособленно. Порядок обособления определяется Президентом РФ Сведения из реестра могут быть представлены ( ст. 11): органам госвласти , МФЦ , избирательным комиссиям , нотариусам , физлицам ( в их собственном отношении), по запросам судов , прокуратуры , дознания и следствия , полиции-фсб и прочих , ФССП , ФНС. Порядок предоставления определяется правительством. ( ст. 11.7)

В случае принятия закона в текущем виде ФНС сможет сопоставлять абсолютно все имеющиеся в реестре сведения. В законе не предусмотрено сохранение сведений о том, кто и когда запрашивал данные о гражданине. Остальные ведомства (ЗАГСы, МФЦ и так далее) становятся просто поставщиками данных для общей базы, которую администрирует ФНС. Остальные ведомства поставщики информации лишаются возможности устанавливать самостоятельную политику в отношении хранения данных, их раскрытия и использования.

На представлении законопроекта в Госдуме заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников декларировал, что суперреестр нужен исключительно для, цитата: «сосредоточение всех данных поможет оценить совокупные доходы домохозяйств, число нуждающихся семей в стране. Это стало особенно актуально в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда необходимо оказывать адресную помощь именно тем, чьи доходы упали из-за кризиса». При этом до 2023-го года никто из ведомств не вправе требовать никаких сведений из единого реестра.

За оставшуюся до рассмотрения неделю профильный комитет должен провести консультации по всем вопросам депутатов и населения.