Госдума РФ 12-го мая вернула ко второму чтению законопроект о едином информационном регистре, в который будут поставлять данные все ведомства знающие о гражданах хоть что-то. Доступ к реестру будет иметь любой сотрудник МФЦ, а данные граждан из него невозможно будет исключить.
- В законе заявляются благие цели: совершенствование госуслуг, реализация защиты прав граждан РФ и иностранцев находящихся на территории РФ, получение статистических данных, составления бюджетов, контроль выборов, возможность нотариальных действий.
- Собираются сведения о гражданах РФ, иностранных гражданах, лицах без гражданства, беженцах находящихся на территории РФ.
- Собирать будут следющие сведения:
- Имена, в том числе изменённые, дата рождения, место рождения, пол
- Сведения о браке (браках), материнстве-отцовстве
- о гражданствах
- о видах на жительство в иностранных государствах
- данные паспортов и других документов
- сведения о регистрациях по месту жительства
- сведения о постановке на учёт как налогоплательщика, ИП, самозанятого
- сведения о воинском учёте
- о регистрации в системах пенсионного, медицинского и социального страхования
- о регистрации в службе занятости
- сведения об образовании, учёных степенях, квалификации
- ЕСИА (аккаунт госуслуг)
- Реестр ведёт ФНС (Федеральная налоговая служба).
Остальные ведомства предоставляют ФНС необходимые данные.
- ФНС сопоставляет сведения между собой «для исключения неточностей». Сохраняются метаданные информационного обмена.
- Сведения в реестре могуть быть изменены по запросу лица к которому запись относится.
- Изъятие записей реестра не допускается. Исключения прописаны в статье 12 и 15 (только в отношении тех, кого государство решило отдельно защитить)
- В целях обеспечения безопасности государства, а также прав и свобод отдельных физических лиц, данные о таких лицах формируются обособленно. Порядок обособления определяется Президентом РФ
- Сведения из реестра могут быть представлены (ст. 11): органам госвласти, МФЦ, избирательным комиссиям, нотариусам, физлицам (в их собственном отношении), по запросам судов, прокуратуры, дознания и следствия, полиции-фсб и прочих, ФССП, ФНС. Порядок предоставления определяется правительством. (ст. 11.7)
В случае принятия закона в текущем виде ФНС сможет сопоставлять абсолютно все имеющиеся в реестре сведения. В законе не предусмотрено сохранение сведений о том, кто и когда запрашивал данные о гражданине. Остальные ведомства (ЗАГСы, МФЦ и так далее) становятся просто поставщиками данных для общей базы, которую администрирует ФНС. Остальные ведомства поставщики информации лишаются возможности устанавливать самостоятельную политику в отношении хранения данных, их раскрытия и использования.
На представлении законопроекта в Госдуме заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников декларировал, что суперреестр нужен исключительно для, цитата: «сосредоточение всех данных поможет оценить совокупные доходы домохозяйств, число нуждающихся семей в стране. Это стало особенно актуально в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда необходимо оказывать адресную помощь именно тем, чьи доходы упали из-за кризиса». При этом до 2023-го года никто из ведомств не вправе требовать никаких сведений из единого реестра.
За оставшуюся до рассмотрения неделю профильный комитет должен провести консультации по всем вопросам депутатов и населения.
Михаил Максин
Очередной попил бюджетных средств, такой же, каким в свое время была Универсальная Электронная Карта, как и не заработавший «закон Яровой». Ну и навскидку:
1. Нынешняя ФНС — не налоговая полиция девяностых и такую систему просто «не потянет» — ни в плане наличия соответствующих вычислительных мощностей, ни в плане поддержки функционирования. Привлечение подрядчиков, субчиков и субсубчиков «похоронит» саму идею централизованной единой базы, и я уж молчу про обеспечение конфиденциальности.
2. Силовики и судебная власть сведениями с налоговой делиться точно не станут, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами и подзаконными НПА. (представляю, как МВД или Контора передаёт налоговой сведения о сотрудниках подразделений «наружки», или МинЮст сливает перс.данные федеральных судей 😄😄😄).
3. Даже если вычесть сведения о силовиках и судейских, навскидку остается порядка 140 млн. субъектов, и вот что-то я не припомню ни одной отечественной скрепнодуховной проприетарной СУБД, коя могла бы рулить объёмом данных с таким количеством записей. Причем, не забываем, что всё это ещё должно быть и в динамике, ибо обрабатываемые данные не статичны и легко изменяются: граждане получают наследства, продают-покупают имущество,
и т. д. Вариант использования иностранного ПО в легкую «рубится» ФСТЭКом и ФСБ, ибо система такая однозначно будет объектом критической информационной инфраструктуры, а требования к ПО таких систем однозначные и жёсткие.
4. Емнип, за четверть века так и не создана нормальная система межведомственного обмена информацией, существующие СМЭВ и МЭДО скорее, просто межведомственный документооборот на костылях, нежели единая среда передачи данных. Так что в обещанном 2025 году ждём бравурных отчётов об освоенных суммах, и в лучшем случае — кривоработающего пилотного проекта в масштабе нескольких регионов.