Закон о суперреестре налоговой с гражданами РФ собираются принять в третьем чтении через неделю


Госдума РФ 12-го мая вернула ко второму чтению законопроект о едином информационном регистре, в который будут поставлять данные все ведомства знающие о гражданах хоть что-то. Доступ к реестру будет иметь любой сотрудник МФЦ, а данные граждан из него невозможно будет исключить.

  1. В законе заявляются благие цели: совершенствование госуслуг, реализация защиты прав граждан РФ и иностранцев находящихся на территории РФ, получение статистических данных, составления бюджетов, контроль выборов, возможность нотариальных действий.
  2. Собираются сведения о гражданах РФ, иностранных гражданах, лицах без гражданства, беженцах находящихся на территории РФ.
  3. Собирать будут следющие сведения:
    1. Имена, в том числе изменённые, дата рождения, место рождения, пол
    2. Сведения о браке (браках), материнстве-отцовстве
    3. о гражданствах
    4. о видах на жительство в иностранных государствах
    5. данные паспортов и других документов
    6. сведения о регистрациях по месту жительства
    7. сведения о постановке на учёт как налогоплательщика, ИП, самозанятого
    8. сведения о воинском учёте
    9. о регистрации в системах пенсионного, медицинского и социального страхования
    10. о регистрации в службе занятости
    11. сведения об образовании, учёных степенях, квалификации
    12. ЕСИА (аккаунт госуслуг)
  4. Реестр ведёт ФНС (Федеральная налоговая служба).
    Остальные ведомства предоставляют ФНС необходимые данные.
  5. ФНС сопоставляет сведения между собой «для исключения неточностей». Сохраняются метаданные информационного обмена.
  6. Сведения в реестре могуть быть изменены по запросу лица к которому запись относится.
  7. Изъятие записей реестра не допускается. Исключения прописаны в статье 12 и 15 (только в отношении тех, кого государство решило отдельно защитить)
  8. В целях обеспечения безопасности государства, а также прав и свобод отдельных физических лиц, данные о таких лицах формируются обособленно. Порядок обособления определяется Президентом РФ
  9. Сведения из реестра могут быть представлены (ст. 11): органам госвласти, МФЦ, избирательным комиссиям, нотариусам, физлицам (в их собственном отношении), по запросам судов, прокуратуры, дознания и следствия, полиции-фсб и прочих, ФССП, ФНС. Порядок предоставления определяется правительством. (ст. 11.7)

В случае принятия закона в текущем виде ФНС сможет сопоставлять абсолютно все имеющиеся в реестре сведения. В законе не предусмотрено сохранение сведений о том, кто и когда запрашивал данные о гражданине. Остальные ведомства (ЗАГСы, МФЦ и так далее) становятся просто поставщиками данных для общей базы, которую администрирует ФНС. Остальные ведомства поставщики информации лишаются возможности устанавливать самостоятельную политику в отношении хранения данных, их раскрытия и использования.

На представлении законопроекта в Госдуме заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников декларировал, что суперреестр нужен исключительно для, цитата: «сосредоточение всех данных поможет оценить совокупные доходы домохозяйств, число нуждающихся семей в стране. Это стало особенно актуально в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда необходимо оказывать адресную помощь именно тем, чьи доходы упали из-за кризиса». При этом до 2023-го года никто из ведомств не вправе требовать никаких сведений из единого реестра.

За оставшуюся до рассмотрения неделю профильный комитет должен провести консультации по всем вопросам депутатов и населения.

Выбор редакции

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Михаил Максин

    Очередной попил бюджетных средств, такой же, каким в свое время была Универсальная Электронная Карта, как и не заработавший «закон Яровой». Ну и навскидку:

    1. Нынешняя ФНС — не налоговая полиция девяностых и такую систему просто «не потянет» — ни в плане наличия соответствующих вычислительных мощностей, ни в плане поддержки функционирования. Привлечение подрядчиков, субчиков и субсубчиков «похоронит» саму идею централизованной единой базы, и я уж молчу про обеспечение конфиденциальности.

    2. Силовики и судебная власть сведениями с налоговой делиться точно не станут, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами и подзаконными НПА. (представляю, как МВД или Контора передаёт налоговой сведения о сотрудниках подразделений «наружки», или МинЮст сливает перс.данные федеральных судей 😄😄😄).

    3. Даже если вычесть сведения о силовиках и судейских, навскидку остается порядка 140 млн. субъектов, и вот что-то я не припомню ни одной отечественной скрепнодуховной проприетарной СУБД, коя могла бы рулить объёмом данных с таким количеством записей. Причем, не забываем, что всё это ещё должно быть и в динамике, ибо обрабатываемые данные не статичны и легко изменяются: граждане получают наследства, продают-покупают имущество, и т. д. Вариант использования иностранного ПО в легкую «рубится» ФСТЭКом и ФСБ, ибо система такая однозначно будет объектом критической информационной инфраструктуры, а требования к ПО таких систем однозначные и жёсткие.

    4. Емнип, за четверть века так и не создана нормальная система межведомственного обмена информацией, существующие СМЭВ и МЭДО скорее, просто межведомственный документооборот на костылях, нежели единая среда передачи данных. Так что в обещанном 2025 году ждём бравурных отчётов об освоенных суммах, и в лучшем случае — кривоработающего пилотного проекта в масштабе нескольких регионов.

Добавить 13 комментариев

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вот это особенно цинично:

    «"сосредоточение всех данных поможет оценить совокупные доходы домохозяйств, число нуждающихся семей в стране. Это стало особенно актуально в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда необходимо оказывать адресную помощь именно тем, чьи доходы упали из-за кризиса».

    Как будто налоговая не про то, чтобы деньги забирать, а давать.

  • Ответить
    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    Тот кто забирает, лучше знает сколько осталось.

    Ход логичный и правильный с точки зрения удержания власти, им ведь нужно не только переместить средний класс в низший, но и низшему классу насыпать гречки и махорки.

  • Ответить
    Джигсо

    >> когда необходимо оказывать адресную помощь именно тем, чьи доходы упали из-за кризиса

    чуш и отговорочки. Ничего страшного в том, что комуто без особой необходимости попала бы эта копеешная помощь — нет. Это как Титаник тонет и плавать там на лодке выискивать кого спасать.
    Такое и в других странах было — кому помощ даже крупная оказалась не особо нужна — переводили деньги назад. Кто жадный и богатый не переводили, ну и пусть остается на их совести.
    Видимо, ликвидных активов таки нет по факту, и начинается вся эта бадяга как в анекдоте про покупку туалетной бумаги в ссср. Оттого и попрятались все и на карантины самоизолировались. Чо, дело известное, обычное, житейское. Таких фирм и корпораций с дырой в бюджете была есть и будет масса. Одна и таже всегда история. А страна — суть та же корпорация.
    Напоминает немую сцену Ревизора. Короновирус — настоящий ревизор, по высочайшему повелению прибыл и требует сейже час к себе. Он остановился в гостинице. Опа.

  • Ответить
    Юрий Синодов Roem.ru

    В пояснительной записке к законопроекту вообще огонь:

    «В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения
    о населении Российской Федерации, а также предоставляющий возможность путем информационного взаимодействия с иными информационными ресурсами получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации, в том числе, контрольной функции налоговых органов»

    Как успешно контрольные функции трансформировались в «мы хотим раздавать деньги пострадавшим от ковидлы»

  • Ответить
    Михаил Максин

    Очередной попил бюджетных средств, такой же, каким в свое время была Универсальная Электронная Карта, как и не заработавший «закон Яровой». Ну и навскидку:

    1. Нынешняя ФНС — не налоговая полиция девяностых и такую систему просто «не потянет» — ни в плане наличия соответствующих вычислительных мощностей, ни в плане поддержки функционирования. Привлечение подрядчиков, субчиков и субсубчиков «похоронит» саму идею централизованной единой базы, и я уж молчу про обеспечение конфиденциальности.

    2. Силовики и судебная власть сведениями с налоговой делиться точно не станут, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами и подзаконными НПА. (представляю, как МВД или Контора передаёт налоговой сведения о сотрудниках подразделений «наружки», или МинЮст сливает перс.данные федеральных судей 😄😄😄).

    3. Даже если вычесть сведения о силовиках и судейских, навскидку остается порядка 140 млн. субъектов, и вот что-то я не припомню ни одной отечественной скрепнодуховной проприетарной СУБД, коя могла бы рулить объёмом данных с таким количеством записей. Причем, не забываем, что всё это ещё должно быть и в динамике, ибо обрабатываемые данные не статичны и легко изменяются: граждане получают наследства, продают-покупают имущество, и т. д. Вариант использования иностранного ПО в легкую «рубится» ФСТЭКом и ФСБ, ибо система такая однозначно будет объектом критической информационной инфраструктуры, а требования к ПО таких систем однозначные и жёсткие.

    4. Емнип, за четверть века так и не создана нормальная система межведомственного обмена информацией, существующие СМЭВ и МЭДО скорее, просто межведомственный документооборот на костылях, нежели единая среда передачи данных. Так что в обещанном 2025 году ждём бравурных отчётов об освоенных суммах, и в лучшем случае — кривоработающего пилотного проекта в масштабе нескольких регионов.

  • Ответить
    Алексей Ровдо Rovdo.com

    Надо понимать, что на практике кривая работа базы и неточности в данных станут проблемами граждан. Чего проще — примут регламенты, которые запретят зарплату платить, права получать, замуж выходить, если что-то в базе не сходится или отсутвует и возложат обязанность все отслеживать на работодателей и самих граждан. Народ и будет бегать по конторам писма писать, чтобы внесли, исправили и т. п. (ну если замуж охота) …

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Алексей Ровдо контекст

    Гораздо хуже другое: если работать будет всё как часы.
    Уже сейчас элементы этого видны: нужно пособие на ребёнка — запрашивайте. Справки не нужны. Удобно? Конечно!

    Плохо именно это: отнятие свободы и создание электронного концлагеря будут обосновывать удобством. И оно будет реально работать.

    — Скажите, а правда, что если прокрутить диск с Windows 7 в обратном направлении, то получится сатанинское послание?
    — Да, это правда, но гораздо хуже другое: если прокрутить его вперёд, он установит вам Windows 7.

  • Ответить
    Vadim

    Так я ниасилел понять, а что плохого здесь? Что удобно и работает?

    Где здесь «концлагерь»? Какая свобода отнимается, свобода стоять в очереди на прием к тёте-инспектору?

  • Ответить
    Сергей К. > Игорь Ашманов контекст

    Я отношусь к этому так: всё, что государство про меня знает, оно уже знает. Причём не только то, что я сам сообщил, а и что на меня собрал мой мобильный оператор и Яндекс.Такси. Это уже где-то у государства есть. Рассчитывать на внутренний бардак, что это где-то потеряется, что моим личным делом в военкомате ножку шкафа подопрут — ну это как-то наивно. Когда-нибудь наведут порядок и сольют всё в одну базу.

    Надо бороться за прозрачность процедур, за подконтрольность властей. А за сохранение беспорядка чего бороться? Это только повышает накладные расходы.

    И да, необычно видеть вас столь резко не доверяющим своему государству.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое