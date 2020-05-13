Для «заказа витаминов, товаров личной гигиены, биологически активных добавок, продуктов для здорового питания» сайтом apteka.ru пользуются 39% опрошенных ВЦИОМ. Ozon -- 33%, iHerb -- 16%. При этом узнаваемостью бренда «Аптека» уступает -- магазины Ozon и iHerb в этом контексте без подсказки вспомнили 36% и 22% соответственно, Wildberries -- 23%, «Аптеку» -- 21%. По удобству и «оптимальностью для покупки» витаминов и БАДов с «Аптекой» смог сравниться iHerb, а Ozon заметно отстал.

Вместе с тем, в марте 2020 года посещаемость (визиты по Similarweb) Ozon, Apteka.ru, Beru, Aliexpress упала, среди охваченных опросом ВЦИОМ площадок она выросла только у Wildberries и Goods.ru. Лидерами роста за март стали строительные интернет-магазины: «Петрович», Castorama, «Максидом», «Леруа Мерлен», Baucenter, Hoff.ru

Widberries выступает одним из самых активных ритейлеров на фоне коронакризиса. Его основательница Татьяна Бакальчук призывала Путина помогать бизнесу, компания запустила проект по трудоустройству потерявших работу сотрудников, на маркетплейсе появились авиабилеты и обучающий контент, были анонсированы интим-товары, алкоголь и лекарства.