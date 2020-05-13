РИА «Новости» сообщают, что они связались с представителем Facebook чтобы узнать почему был удалён аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова:

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель Facebook. «Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств», — сказал собеседник агентства.

В санкционный список Рамзан Кадыров внесён как ответственный, по версии США, «в убийствах, пытках и других масштабных нарушениях прав человека»