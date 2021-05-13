11 мая в телеграм-каналах появилось фото письма за подписью министра образования области Ольги Дзюбы директорам школ. Последние должны были до 6 вечера того же дня внести в электронную таблицу сведения об учениках и выпускниках 2018−2020 года, «склонных к нарушению дисциплины, проявляющих немотивированную агрессию», высказывающих угрозы ученикам и учителям, имевшим конфликты с ними, приносивших оружие и предметы, похожие на него, склонных к суициду, «а также в отношении которых имеются любые подозрения о подготовке к преступлениям насильственного характера».

Набравшие вручную длинную ссылку из бумажного письма блогеры увидели, что к просмотру и редактированию таблицы есть доступ у любого желающего, в ней содержатся ФИО, даты рождения, адреса и названия учебных заведений около 300 учеников, персональные данные их родителей или опекунов. Некоторые дети попали в список как «участники акции в поддержку Навального», а также за то, что курили или матерились, у одного из учеников была пометка «свободолюбие».

Среди отрицательных характеристик подростков были указаны следующие: «приносил ножи в школу», «приносил пистолет с пульками», «суицидальное поведение», «нецензурная брань», «бродяжничество», «участник акции в поддержку Навального», «увлекался военным снаряжением», «состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства», «воровство», «курит», «не признает авторитета», «алкоголизм, наркомания, от любой помощи отказывается», «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ» и другие.

Министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев подтвердил, что образовательные учреждения совместно с правоохранителями ведут мониторинг подростков, «склонных к противоправным действиям», а попавшие в открытый доступ данные могли быть «сознательно вскрыты и обнародованы».