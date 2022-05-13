Крупнейшие маркетплейсы, в том числе «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries, разрешили продажу у себя товаров из списка параллельного импорта. Правда представитель Яндекс.Маркета уточнил, что отметил, что пока продукция, попавшая в этом список, на площадке не представлена, но у многих «есть заинтересованность». Правила Ozon требуют от продавца предъявлять свидетельство на товарный знак, таможенную декларацию и договор с правообладателем. Если договора нет, как в случае с параллельным импортом, то необходимо показать всю цепочку приобретения товара и подтвердить его соответствие приказу Минпромторга. Гендиректор облачного сервиса «Мойcклад» Аскар Рахимбердиев напомнил, что маркетплейсы и раньше не отслеживали строго авторские права, блокируя продажи только при жалобе от владельца марки или официального представителя.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство разрешит параллельный импорт практически всех категорий продукции, кроме сельскохозяйственной, с целью гарантировать поставки товаров вопреки санкциям. 6 мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Он позволяет ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя. В 23-страничный список вошли более 50 категорий товаров, в том числе телефоны и компьютеры, автомобили и запчасти, бытовая техника и фармацевтика, одежда и обувь, парфюмерия и косметика.