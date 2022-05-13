Twitter уволил пару директоров и остановил найм


Из twitter уволили директора по продуктам Кайвона Бейкпура и по выручке Брюса Фалька

Их должность будет выполнять Джей Салливан, который обещает нарастить аудиторию и доходы социальной сети

Twitter CEO pushes out top execs, freezes hiring
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