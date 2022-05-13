Из twitter уволили директора по продуктам Кайвона Бейкпура и по выручке Брюса Фалька
Их должность будет выполнять Джей Салливан, который обещает нарастить аудиторию и доходы социальной сети
Из twitter уволили директора по продуктам Кайвона Бейкпура и по выручке Брюса Фалька
Их должность будет выполнять Джей Салливан, который обещает нарастить аудиторию и доходы социальной сети
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Чтобы "нарастить аудиторию и доходы социальной сети" им в первую очередь надо выпилить из твиттера старую аудиторию, ибо с этим СЖВ быдлом отменяющим все и вся на одной площадке ни один нормальный человек сидеть не захочет.
пишут что Добрый Волшебник Маск напрягся и уже не хочет покупать
Да, прямо хорошо пошло: https://www.kommersant.ru/doc/5353924
Акции тут же крэшнулись — не все верят, что спамерских учёток в Twi лишь 5% и менее
(хотя и 5% как-то дохера, как по мне)