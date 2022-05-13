Браузер Google Chrome на телефонах с операционной системой Android перестал обновляться в России. Проблемы последовали за решением отключить загрузки в стране платных приложений из магазина Google Play на фоне санкций США. Из России не обновляется и системный компонент, отвечающий за отображение веб-страниц в других приложениях. Отсутствие обновлений грозит пользователям уязвимостями и может сказаться на репутации Google в других странах, считают эксперты
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Добавить 3 комментария
В магазине Samsung появилась парочка подозрительных "замен" webview.
Хромом стоило перестать пользоваться ещё с тех пор, когда там сломали работу блокировщиков рекламы.
Форма комментария на этом сайте, кстати, в мобильном Firefox работает так себе.
А что значит российский андроид ? Если выбрана страна или язык ?
Страна в профиле.
Язык в ОС стоит английский, подключение VPN загрузку обновления webview не чинит.