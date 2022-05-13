Браузер Google Chrome на телефонах с операционной системой Android перестал обновляться в России. Проблемы последовали за решением отключить загрузки в стране платных приложений из магазина Google Play на фоне санкций США. Из России не обновляется и системный компонент, отвечающий за отображение веб-страниц в других приложениях. Отсутствие обновлений грозит пользователям уязвимостями и может сказаться на репутации Google в других странах, считают эксперты