Крупнейший в Японии трейдер Nomura предложил клиентам производные финансовые инструменты, привязанные к биткойну. Торговля будет вестись на площадке CME (крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка). Это один из первых выходов крупного традиционного игрока в сегмент криптоактивов, который происходит на фоне серьезного спада на рынке. За последний месяц криптовалютный рынок, по данным CoinMarketCap, потерял около $800 млрд капитализации. Падает Bitcoin -- за месяц он подешевел на треть, 12 мая курс первой криптовалюты достигал $26 600 за монету — минимум с декабря 2020 года и более чем вдвое ниже исторических максимумов ноября 2021 года. Вторая по популярности криптовалюта, Etherium, с 12 апреля потеряла около 39% своей стоимости. Сейчас один Etherium можно купить за $1834.

Флагманы криптовалютных инвестиций падают на фоне крушения одного из популярных стейблкоинов — Terra USD. Стейблкоины — это класс криптовалют, стоимость которых привязана к стандартным валютам. Как правило, стейблкоины позиционируются как обеспеченные валютой, чаще всего американским долларом, либо другими ликвидными активами. Однако курс стейблкоина Terra USD регулировался по-другому — с помощью алгоритмов. Эмиссия монет происходила по мере роста спроса на стейблкоин. Если спрос снижался — часть монет сжигалась, а если повышался — происходила дополнительная эмиссия. Таким образом, стоимость одного Terra USD была равна примерно $1. Однако в начале недели ситуация изменилась. Сначала стоимость Terra USD снизилась до 70 центов за один стейблкоин, а на пике падения 11 мая один UST можно было купить за 26 центов.