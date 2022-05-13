Главе «Росавиации» предложили покинуть пост. В конце марта в его ведомстве уничтожили все данные. Бэкапов не было


Министр транспорта Виталий Савельев предложил главе Росавиации Александру Нерадько покинуть пост после критики со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. ...13 мая Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение должностных обязательств

чуть ранее:

хакерская атака на системы Росавиации привела к сбою электронного документооборота и потере документов. При этом Росавиация была вынуждена перейти на бумажный документооборот... Источники РБК и «Коммерсанта» подтверждают хакерскую атаку, при этом специалисты работают над последствиями. Telegram-канал «Авиаторщина» утверждает, что «бэкапов нет, так как деньги Минфином на это не выделялись». Поэтому в результате атаки было уничтожено около 65 ТБ данных.

Наличие причинно-следственной связи между этими новостями так и не установлено достоверно.

Главе Росавиации предложили уйти с поста после критики от правительства

Добавить 7 комментариев

  • Ответить
    П В

    чиновнику было предложено занять освободившуюся на днях должность гендиректора подведомственного Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» вместо уволенного Игоря Моисеенко. Нерадько, как уточнил собеседник «Известий», согласился.

    Сурово наказали.

  • Ответить
    Нагорный

    Уровень треша и угара, который устроил этот господин в авиации, переоценить сложно. Больший урон нанес только Гобачев. Но там просто атомная бомба была, которая почти все снесла, а этот много лет прицельно уничтожал целую отрасль. А его еще и на трассы с диспетчерами теперь отправляют. Футы он уже втащил, теперь ждем обязательного английского для радиообмена в РФ. Все ради суверенитета и безопасности Родины!

  • Ответить
    Нагорный

    Назначали его люди, которые под нож отправили почти весь советский авиапарк и заменили его боингами и басами. Ну и КБ, ясен пень, разогнали. Так же "экономичне". Очень дальновидные люди, провидцы!
    Что-то мне кажется, что сейчас ни фига не в бэкапах дело.

  • Ответить
    фрилансер

    обязательного английского для радиообмена в РФ

    А разве он еще не обязателен ? Просто на всех видео в тиктокаъ пилоты что-то там пытаются на ломанной английском при пилотировании говорить.
    Да и пасажирам на внутр рейсах даже втирают "Лондон из э кэпитал оф Греат Британ"

Осталось 3000 символов
Важное
Обсуждаемое