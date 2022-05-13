Министр транспорта Виталий Савельев предложил главе Росавиации Александру Нерадько покинуть пост после критики со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. ...13 мая Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение должностных обязательств
чуть ранее:
хакерская атака на системы Росавиации привела к сбою электронного документооборота и потере документов. При этом Росавиация была вынуждена перейти на бумажный документооборот... Источники РБК и «Коммерсанта» подтверждают хакерскую атаку, при этом специалисты работают над последствиями. Telegram-канал «Авиаторщина» утверждает, что «бэкапов нет, так как деньги Минфином на это не выделялись». Поэтому в результате атаки было уничтожено около 65 ТБ данных.
Наличие причинно-следственной связи между этими новостями так и не установлено достоверно.
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Сурово наказали.
Уровень треша и угара, который устроил этот господин в авиации, переоценить сложно. Больший урон нанес только Гобачев. Но там просто атомная бомба была, которая почти все снесла, а этот много лет прицельно уничтожал целую отрасль. А его еще и на трассы с диспетчерами теперь отправляют. Футы он уже втащил, теперь ждем обязательного английского для радиообмена в РФ. Все ради суверенитета и безопасности Родины!
так а кто назначал его? адепты подхода "произошла чудовищная ошибка" по традиции не хотят зрить в корень.
Назначали его люди, которые под нож отправили почти весь советский авиапарк и заменили его боингами и басами. Ну и КБ, ясен пень, разогнали. Так же "экономичне". Очень дальновидные люди, провидцы!
Что-то мне кажется, что сейчас ни фига не в бэкапах дело.
А разве он еще не обязателен ? Просто на всех видео в тиктокаъ пилоты что-то там пытаются на ломанной английском при пилотировании говорить.
Да и пасажирам на внутр рейсах даже втирают "Лондон из э кэпитал оф Греат Британ"
Там вроде как раз такой и требуется. Skytalk. Чтобы уж любой смог выразиться и понять.
Сейчас авиакомпании сами определяют язык, на котором должны общаться экипажи между собой и с наземными службами.