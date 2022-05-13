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хакерская атака на системы Росавиации привела к сбою электронного документооборота и потере документов. При этом Росавиация была вынуждена перейти на бумажный документооборот... Источники РБК и «Коммерсанта» подтверждают хакерскую атаку, при этом специалисты работают над последствиями. Telegram-канал «Авиаторщина» утверждает, что «бэкапов нет, так как деньги Минфином на это не выделялись». Поэтому в результате атаки было уничтожено около 65 ТБ данных.