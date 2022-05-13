Проблемы с обновлением парка автомобилей из-за их непоставок и сильно возросших ставок на кредитование/лизинг привели к старту процесса прекращения работы каршеринга Яндекс.Драйв в Казани.

Количество автомобилей доступных для физлиц постепенно будет сокращаться по мере их возврата лизингодателям, Яндекс.Драйв обещает продолжить работу в городе для корпоративных клиентов, однако непонятен механизм реализации продолжения этой работы: судя по описанию услуги, она осуществляется на том же парке что и аренда для физлиц, поддержание парка доступного исключительно корпоратам, если речь идёт не о долгосрочной аренде, никак не улучшает экономику сервиса и не делает осмысленным его существование.