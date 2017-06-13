Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group, запустил социальную сеть для подростков Verb. За менеджмент и дизайн продукта отвечают сотрудники Mail.ru Group, а за разработку — сотрудники «Яндекса», рассказали «Роем!» в компании.

Verb (iOS, Android) — это мобильная социальная сеть с машинным обучением и игровыми механиками, которая позволяет пользователям делиться своими повседневными занятиями в формате коротких сообщений-статусов типа «гамаю в Minecraft» или «слушаю Limp Bizkit». При этом у пользователя нет ограничений по количеству знаков, а свое сообщение можно дополнить фотографией и геотегом. За различные активности пользователь награждается бейджами за количество полученных лайков, число написанных «вёрбов» и т. п. Если пользователь больше всех занимается одним делом, он может получить звание «Мастер дела». Статистика успехов пользователей соцсети доступна всем.

Команда начала разрабатывать Verb в 2015 году, весной этого года выпустила первые версии. Монетизироваться сервис будет по рекламной модели. Verb уже получил инвестиции от Mail.ru Group, но детали сделки не раскрываются.