Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group, запустил социальную сеть для подростков Verb. За менеджмент и дизайн продукта отвечают сотрудники Mail.ru Group, а за разработку — сотрудники «Яндекса», рассказали «Роем!» в компании.
Verb (iOS, Android) — это мобильная социальная сеть с машинным обучением и игровыми механиками, которая позволяет пользователям делиться своими повседневными занятиями в формате коротких сообщений-статусов типа «гамаю в Minecraft» или «слушаю Limp Bizkit». При этом у пользователя нет ограничений по количеству знаков, а свое сообщение можно дополнить фотографией и геотегом. За различные активности пользователь награждается бейджами за количество полученных лайков, число написанных «вёрбов»
Команда начала разрабатывать Verb в 2015 году, весной этого года выпустила первые версии. Монетизироваться сервис будет по рекламной модели. Verb уже получил инвестиции от Mail.ru Group, но детали сделки не раскрываются.
«Все мы — заложники форматов, которые предлагают нам социальные сети, и в каждой из них мы создаем разный образ. Жизнь слишком проста для Facebook, где обсуждают острые темы. Instagram стал площадкой для красивых фото, где не станешь рассказывать о рутине. Verb — место, где можно делиться повседневными делами, просто быть собой, а то, что ты делаешь, становится новым поводом для общения», — Егор Ганин, автор и сооснователь сервиса. Почитать похожие цитаты можно на специальной странице сайта Verb. Есть также отдельная страница про разработку и обоснование нужности проекта.
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А когда Ганин успел стать Топ-менеджером?