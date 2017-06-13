Россия оказалась на втором месте в мире по количеству кибератак, говорится в исследовании компании Positive Technologies. На Россию приходится 10% всех совершенных в мире (как с территории страны, так и извне) в первом квартале 2017 года кибератк. На первом месте США, на которые пришелся 41% от всех хакерских атак. Анализ проводился на основе собственной экспертизы компании, результатов различных расследований и открытых данных.

На третьем месте в рейтинге самых атакуемых стран оказалась Великобритания — на нее пришлось 7% атак. Всего эксперты Positive Technologies зафиксировали 26 стран по всему миру, которые подверглись различным кибератакам за первые месяцы 2017 года. По оценке компании, лишь 49% инцидентов становятся известными общественности.

По методам атак лидирует использование вредоносного программного обеспечения — на него приходилось 36% атак, затем следуют эксплуатация уязвимостей и компрометация учетных данных — 26 и 23% соответственно. На DDos-атаки пришлось 8%, «социальную инженерию» — 6%. Эксперты Positive Technologies отмечают рост атак на POS-терминалы с использованием вредоносного софта. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года их число увеличилось почти в шесть раз.