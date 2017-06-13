В Яндекс.Аудиториях появились аудиторные сегменты внешних поставщиков данных, говорится в сообщении компании. Ранее сервис позволял рекламодателю таргетировать рекламное сообщение при помощи собственных данных, а также по местонахождению ЦА, по ранее совершенным пользователям действиям (технология pixel) и по схожести пользователя с другими пользователями, выбранными рекламодателем (технология look alike).

Теперь Яндекс.Аудитории подключили к севису внешних поставщиков данных, которые предлагают обезличенную информацию о пользователях сети и позволяют транслировать рекламу узкой группе пользователей, например людей с бизнес-образованием или людей, которых интересует зарубежная недвижимость.

Рекламодателям стали доступны сегменты компаний Aidata.me, Facetz, НПО «Аналитика» и Weborama — и этот список будет расширяться. В общей сложности на сервисе появилось более 1500 сегментов.

Поставщики могут назначить цену за свои сегменты. Они тарифицируются по фиксированному CPM. Рекламодатели платят за сегменты «Яндексу», а он затем выплачивает вознаграждение поставщикам данных, — уточнили в интернет-компании.

Сервис Яндекс.Аудитории позволяет создавать сегменты на основе обезличенных офлайновых и онлайновых данных о пользователях, находить в интернете похожие аудитории, формировать сегменты с учётом интересов, геолокации и данных о просмотре медийной рекламы. Сервис предоставляет также статистику по полу, возрасту, типу устройства, интересам и геолокации аудитории. Его можно использовать для таргетирования рекламы, размещённой через Яндекс.Директ и Дисплей.