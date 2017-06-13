Минфин выпустил разъяснения из которых следует, что «чистые» предприятия e-commerce не могут претендовать на получение патента и выплату налогов по соответствующей упрощенной схеме. Патентную систему налогообложения могут использовать только физически существующие магазины, которые используют интернет как один из каналов продаж. Также патентную систему налогообложения не могут использовать компании, торгующие по каталогам.