Обновлено 16:52: Пресс-служба оператора связи распространила сообщение, в котором пообещала, что скоро всё заработает.

Сеть «МегаФона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20−30%. Голосовая связь, СМС и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства.

«Мегафон» признал факт очередного крупного сбоя в работе сети в Москве и ряде других городов.

Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона — 20−30%. Технические специалисты «Мегафона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время, — сообщается в официальном канале оператора в Telegram.

Помимо Москвы на качество работы сети «Мегафона» жалуются абоненты в Самаре, Петербурге и Нижнем Новгороде. О проблемах со связью сообщили и пользователи Yota, которая работает на сетях «МегаФона».

Нет, кажется лежат сегменты сети в Самаре, Москве и Петербурге. По крайней такое видим от наших клиентов — k.exit (@dkexit) June 13, 2017

В Москве у Мегафон наблюдаются в разных районах легкие проблемы с голосовыми звонками. Сеть при этом не лежит. Интернет также есть — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) June 13, 2017

Меньше месяца назад 19 мая 2017 года абоненты «МегаФона» и Yota остались без связи из-за аварии в применявшемся компаниями ПО Hewlett-Packard. «Мегафон» объявил, что выплатит компенсацию пострадавшим абонентам, также компанию покинул директор по инфраструктуре Александр Башмаков. Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем.