Совет директоров Uber обсуждает возможный трехмесячный отпуск гендиректора Uber Тревиса Каланика, пишет The New York Times со ссылкой на три источника, знакомые с повесткой заседания совета. В прошлое воскресенье совет заслушал доклад бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера, которого компания наняла для расследования обвинений в харасменте и сексизме в отношении менеджмента. Холдер рекомендовал отстранить Каланика от занимаемой должности. По всей видимости, в итоге может быть принято не столь кардинальное решение.

Uber уже уволил первого заместителя гендиректора Эмиля Мишеля, одного из старейших сотрудников компании и близкого друга Каланика. Как стало известно из внутренней переписки Uber, преемником топ-менеджера станет Девид Рихтер, пришедший на работу в Uber в 2014 году и до начала этой недели занимавший пост президента по стратегическим инициативам.

Также по совету юридической компании Covington & Burling Uber решил ввести в СД независимых директоров. Первой из них станет исполнительный вице-президент Nestle в Южной Азии Ван Линг Мартелло. Это уже вторая женщина в совете, в апреле 2016 года членом совета стала Арианна Хаффингтон, глава бренда продукта для велнеса Thrive Global. Ранее среди обвинений в адрес Uber озвучивалось, что компания, якобы, дискриминирует женщин при приеме на работу и продвижении в должностях.