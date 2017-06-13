Роскомнадзор отменил действие «белых списков», которые были отправлены 1 и 7 июня, для нескольких провайдеров. Об этом сообщили TJ со ссылкой на документ, опубликованный ведущим Telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко.» Александром Литреевым. Позже пресс-секретарь Роскомнадзора рассказал изданию, что речь — об отмене подразделениями ведомства своих рекомендаций «не осуществлять DNS-резолвинг». Роскомнадзор в начале июня сделал «белый список» для провайдеров, чтобы они неумышленно не блокировали «Яндекс», Google и Mail.ru и другие сайты. Затем ведомство переложило на операторов вину за ненужные блокировки разрешённых сайтов.