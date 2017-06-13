Глава Apple подтвердил сообщения о работе над ПО для беспилотных автомобилей


Глава Apple Тим Кук заявил, что компания сосредоточилась на автономных системах, технологиях, которые в будущем помогут в работе с другими проектами, а также официально подтвердил сообщения о разработке ПО для беспилотных автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

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Добавить 2 комментария

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    ZayunyaTyan

    Не дай боже, конешн. Даже не знаю от какой машины быстрее разбегаться от Яндексной или Эпловской. С логикой и там там не особо густо. А у Эппл еще и платно (вы хотите нажать на тормоз? Скачайте приложение за $3,99).

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