РБК: пользователи «Яндекса» пишут о невозможности воспользоваться встроенной в приложение услугой «Автоматический определитель номера» (АОН), а Kaspersky Internet Security — на исчезновение функции «Фильтр звонков», которая позволяла блокировать звонки с определенных номеров телефона. Официальные представители «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» на страницах в Google Play в ответ на жалобы пользователей утверждают, что проблема возникла «из-за ограничений, введенных Google».

По новым правилам приложения могут получить доступ к телефонии и СМС, но каждое приложение проверяется индивидуально по заявке.

«Мы вели такие переговоры, но наши аргументы не были услышаны компанией Google. Поэтому мы были вынуждены удалить некоторые компоненты из приложения Kaspersky Internet Security для Android», — сообщил представитель «Лаборатории Касперского». Представитель «Яндекса» рассказала, что компания тоже обращалась в Google, но ситуация после этого не изменилась.

В результате российские приложения собирают негативные отзывы, так как пользователи приписывают удаление популярных функций не Google, а непосредственным авторам.