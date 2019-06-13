РБК: пользователи «Яндекса» пишут о невозможности воспользоваться встроенной в приложение услугой «Автоматический определитель номера» (АОН), а Kaspersky Internet Security — на исчезновение функции «Фильтр звонков», которая позволяла блокировать звонки с определенных номеров телефона. Официальные представители «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» на страницах в Google Play в ответ на жалобы пользователей утверждают, что проблема возникла «из-за ограничений, введенных Google».
По новым правилам приложения могут получить доступ к телефонии и СМС, но каждое приложение проверяется индивидуально по заявке.
«Мы вели такие переговоры, но наши аргументы не были услышаны компанией Google. Поэтому мы были вынуждены удалить некоторые компоненты из приложения Kaspersky Internet Security для Android», — сообщил представитель «Лаборатории Касперского». Представитель «Яндекса» рассказала, что компания тоже обращалась в Google, но ситуация после этого не изменилась.
В результате российские приложения собирают негативные отзывы, так как пользователи приписывают удаление популярных функций не Google, а непосредственным авторам.
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Похоже, «G» почувствовал в чем-то поражение, вот и вводит ограничения… по другому это не объяснить…
Ну, а в целом… вести переговоры с «G» бесполезно «впринципе» всегда (к сожалению) :-(
И не важно кто обращается… гигантская компания или физ. лицо…
В «G» любят игнорить… С одной стороны в чем-то это хорошо (для «G»), а с др. стороны это проявляет трусость, нелояльность, закрытость, недружелюбие и пофигизм к внешнему миру (прекрываясь монопольным положением и мировой известностью).
На первый взгляд открытая компания «G» (как кому-то кажется) — в действительности проявляет абсолютно закрытую от «feedback» политику компании на протяжении долгих лет, что создает много негатива.
По поводу отзывов. За последние года — «наглость пользователей» зашкаливает запредельно.
Страшно подумать, что будут писать зажравшиеся пользователи мобильных приложений лет через 100… (типа: «Эй говно-разработчик! Мне жарко! Хочу только хорошую погоду! Ваше приложение говно, так что пили свое говно-приложение!» или типа того…).