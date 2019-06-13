Испанский регулятор оштрафовал футбольную лигу страны (LaLiga) за нарушение законов о конфиденциальности. Приложение, чья заявленная цель — отслеживание статистики, тайно слушало звуки вокруг телефона и собирало GPS-координаты. Как выяснилось, это было необходимо для поиска баров, где незаконно транслировался футбол из «пиратских» видеостримов, сообщил The Verge со ссылкой на El País.

LaLiga планирует обжаловать санкции, утверждая, что госгентство «не полностью понимает технологии приложения», тем более, что доступ к микрофону и GPS модулю приложение лиги и запросило и получило при установке у всех 10 млн футбольных фанатов.

Facebook слушает микрофон с 2014-го. В 2015-м году российский Яндекс.Навигатор без спросу записывал разговоры, а Яндекс.Метро собирало данные, которые прямого отношения к «Метро» не имеют. Как объяснили разработчики — «по ошибке». Интересно, что спустя 4 года многие приложения, как Яндекса, так и конкурентов (Google, Amazon и других) перешли из класса управляемых с экрана в класс управляемых голосом. Распространена, как минимум голосовая активация, когда телефон, колонка или телевизор постоянно слушает окружающие звуки, чтобы отозваться на «Окей Google» или другую кодовую фразу. В 2017-м неизвестные доброжелатели распространили через WikiLeaks, якобы инструкцию к утилите Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США «Плачущий ангел», в данном тексте подслушивание предлагалось вести через ТВ марки Samsung. От конкурентов не отставали китайская компания TP Vision (производитель выпускает Smart TV под когда-то голландской маркой «Philips») и LG.