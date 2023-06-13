Для реализации задач импортозамещения в сфере IT необходимо создать 8–10 отраслевых венчурных фондов, которые смогут инвестировать в профильные стартапы. Эти фонды нужны индустриальным компаниям, чтобы находить перспективные проекты, эффективно структурировать сделки и помогать стартапам проходить корпоративный комплаенс. Такую оценку привел генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов в интервью «Ведомостям». По его словам, общий объем финансирования таких фондов может составить порядка 500 млрд руб. Венчурный рынок в России в 2022 г. умер, «по крайней мере, лежит в коме и не подает признаков жизни», сетует гендиректор ФРИИ. Тем не менее, самому фонду удалось реализовать три существенных сделки, напомнил он. ФРИИ продал доли в компаниях Belfingroup и «Эльпас», а также 16,86% в разработчике медицинского софта Unim инвестиционной группе «Ташир». Также было проинвестировано 10 компаний. О сделке по продаже доли в Unim «Ведомости» писали в августе 2022 г., тогда эксперты оценивали стоимость всей компании не менее чем в 100 млн руб.

О стимулировании венчурного финансирования для развития IT-сектора говорил в начале июня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе IT-конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. По его словам, если больше компаний будет создавать отраслевые венчурные фонды, это будет способствовать развитию IT-сектора, достижению технологического суверенитета страны. Тогда же «Ведомости» писали, что правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли, включающий возможность учитывать расходы на инвестиции с повышающим коэффициентом 1,5, уменьшая тем самым базу налога на прибыль.