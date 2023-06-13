В дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение (ПО)», утверждённой правительством и разработанной крупными российскими IT-компаниями, нашлась информация о создании инструментария для планирования и коммуникаций "Яга". Ростелеком планирует вложить в его разработку чуть больше миллиарда рублей.
Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г.
Центральное звено будущего семейства продуктов – «Яга». Эта система отвечает за управление задачами и информационными статьями, она также предназначена для управления проектами и предоставляет производственный конвейер разработки информационных систем – от генерации идей до управления «установкой» релизов».
«Задачей создания «Яга» было не просто скопировать привычные для многих Jira и Confluence, но и превзойти их, анализируя собственный многолетний опыт, - пояснили в пресс-службе «Ростелекома», - Если Jira приходилось дополнять необходимыми функциями, то в «Яге» большинство дополнений будут в базовой версии. Одной из важных функций является возможность автоматического переноса проектов из Jira в «Ягу», что значительно упрощает и облегчает переход на новую систему без потери времени и задач».
На данный момент «Яга» проходит стадию MVP (минимально жизнеспособный продукт), коммерческий запуск запланирован на начало 2024 г. Также сейчас уже доступен другой продукт – «Ежка», представляющий упрощенную версию «Яги», но функциональнее известного Trello. Продукт предназначен для управления проектами небольших команд или индивидуальный задач.
Тем временем, холдинг VK разрабатывает платформу DevSecOps на 600 млн рублей.
Как говорится в описании продукта DevSecOps, для наиболее эффективной, быстрой и надежной разработки ПО и его вывода на рынок требуется тесной взаимодействие разных команд: не только программистов (Development) и системных администраторов (IT Operations), но также специалистов по информационной безопасности (ИБ), которые тестируют софт на наличие уязвимостей и других потенциальных угроз. Концепция, которая подразумевает сотрудничество этих подразделений и применение agile-подходов (таких, как технология непрерывной интеграции, доставки и развертывания коды CI/CD – автоматизированные практики, которые позволяются разработчикам чаще и надежнее развертывать изменения ПО), получила название DevOps.
«Сегодня под этим терминалом могут понимать и методологию, и культуру, и инструментальное обеспечение гибкой разработки, - сказано в дорожной карте. - DevSecOps – следующий этап развития DevOps, который меняет традиционное представление о роли подразделение о роли подразделения ИБ в обеспечении качества и надежности кода. Если раньше, к примеру, специалист ИБ подключался к тестированию ПО на безопасность только после завершения основных этапов разработки, перед выпуском релиза, то сейчас его присутствие необходимо на всех этапах».
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