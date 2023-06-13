В дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение (ПО)», утверждённой правительством и разработанной крупными российскими IT-компаниями, нашлась информация о создании инструментария для планирования и коммуникаций "Яга". Ростелеком планирует вложить в его разработку чуть больше миллиарда рублей.

Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г.

Центральное звено будущего семейства продуктов – «Яга». Эта система отвечает за управление задачами и информационными статьями, она также предназначена для управления проектами и предоставляет производственный конвейер разработки информационных систем – от генерации идей до управления «установкой» релизов».

«Задачей создания «Яга» было не просто скопировать привычные для многих Jira и Confluence, но и превзойти их, анализируя собственный многолетний опыт, - пояснили в пресс-службе «Ростелекома», - Если Jira приходилось дополнять необходимыми функциями, то в «Яге» большинство дополнений будут в базовой версии. Одной из важных функций является возможность автоматического переноса проектов из Jira в «Ягу», что значительно упрощает и облегчает переход на новую систему без потери времени и задач».

На данный момент «Яга» проходит стадию MVP (минимально жизнеспособный продукт), коммерческий запуск запланирован на начало 2024 г. Также сейчас уже доступен другой продукт – «Ежка», представляющий упрощенную версию «Яги», но функциональнее известного Trello. Продукт предназначен для управления проектами небольших команд или индивидуальный задач.