Минкомсвязь предложила ввести пониженную ставку НДС для средств массовой информации. Такое предложение содержится в разработанном министерством проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс», информация о котором появилась на портале правительства.

Пониженная налоговая ставка в 10% сейчас действует только для некоторых печатных СМИ, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой. Минкомсвязь предлагает распространить это правило на все медиа, вне зависимости от способа их распространения, говорят источники РБК.

Ранее Минкомсвязь предлагала разрешить вернуть в СМИ рекламу табачных изделий и алкоголя, но это предложение не получило поддержки. В сентябре 2016 года правительство поддержало идею по увеличению допустимого объема рекламы в периодических печатных изданиях с 40 до 45% от объема номера. Это правило вступило в силу с 1 января 2017 года.

Эта мера не привела к позитивным изменениям: объемы рекламы в бумажных СМИ продолжают падать, по данным АКАР в 1 квартале 2017 года категория «пресса» потеряла еще 18% доходов, собрав 3,4−3,6 млрд рублей