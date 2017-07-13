По мнению Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), внесенный в Госдуму законопроект Минздрава о телемедицине ограничил дистанционную медицинскую помощь консультациями, а большинство вопросов так и остались не урегулированы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которое отправили представители РАЭК и ФРИИ.

В письме также говорится, если легализация дистанционной врачебной помощи не будет поддержана и положения, которые регулируют оказание помощи, не войдут в проект о телемедицине, то это не «только лишит возможности повысить оперативность и качество оказания помощи, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями или ограничениями возможностей здоровья, а также проживающих на труднодоступных территориях, но и приведет к отставанию развития отрасли в целом».

В ассоциации отмечают, что законодательство не устанавливает определение понятий «консультации пациента» и «мониторинг состояния здоровья пациента», что ведет к правовой неопределенности касательно результата консультаций и возможностей врача. Так, по мнению РАЭК, пациентам будет оказываться, как и сейчас при отсутствии регулирования, только «консультационная» помощь, но не медицинская.

Кроме того, что легализации дистанционной помощи требуется поддержка, пациентам, которые захотят получить удаленную консультацию, будет необходимо подтвердить свою личность личность с помощью электронной подписи или Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно поправкам, которые комитет Госдумы по охране здоровья предлагает внести в законопроект о телемедицине. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Дмитрия Морозова. Внесение данных в ЕСИА происходят после регистрации на портале госуслуг, и воспользоваться услугами телемедицины смогут не все желающие.

Руководитель РАЭК Сергей Плуготаренко сообщил «Ъ» со ссылкой на экспертов, что к 2020 году более 7 млн пациентов станут «дистанционными» (в 2013 году таких пациентов было 350 000). Источник издания в Госдуме отметил, есть вероятность, что «произойдет откат от согласованных позиций IT-отрасли и врачебного сообщества».