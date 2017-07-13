Французский суд поддержал решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга принять обеспечительные меры по иску ВТБ к сооснователю онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину, который задолжал банку более 650 млн рублей в качестве поручителя. Так, власти арестовали виллу предпринимателя в Сен-Тропе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сам бизнесмен отрицает информацию об аресте виллы и заявляет, что во Франции у него нет дома.