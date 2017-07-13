«Одноклассники» дали возможность разрабатывать отдельные приложения и сервисы для подписчиков групп. Теперь любая группа может добавить новые функции и инструменты для привлечения клиентов: опрос, тест, запись к специалисту и т. д. Группа может подключить сразу несколько приложений. Об этом «Роем!» сообщили в компании.

Разработка аналогична стандартным приложениям и играм в ОК. Опубликовать собственное приложение можно будет сразу после прохождения модерации. Добавить приложение на платформу можно в разделе «Игры». Для этого нужно получить права разработчика, перейти на вкладку «Мои загруженные» и нажать «Добавить приложение».

На платформе есть открытые приложения — их могут использовать все группы. Сейчас доступны приложения для проведения тестов, опросов, сбора пожертвований и приложение сервиса Yclients для выбора мастера и записи на прием в салоне красоты. В дальнейшем появятся другие универсальные приложения для разных типов групп. Также есть закрытые приложения, которые группы разрабатывают только для своих подписчиков. Например, медицинский сервис Doc+ сделал приложения для вызова врача или онлайн-консультации со специалистом.

Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса ОК, говорит, что приложения пригодятся рекламодателям: «Создавая и продвигая свое приложение внутри социальной сети можно значительно уменьшить количество действий пользователя и улучшить конверсию. Избранные приложения прошедшие модерацию, смогут использовать привязанные в ОК карты для оплаты услуг, а это прямой доступ к платежеспособной аудитории».