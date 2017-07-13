Примечание: сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов, шансы на него весьма высоки, так как у Яндекса больше половины бизнеса.
Яндекс.Такси объявили, что они получили контроль над российским бизнесом Uber. Партнёры, Uber и Яндекс, инвестируют соответственно 225 млн и 100 млн долларов США в новую компанию и оценивают её в 3,725 миллиарда долларов США. После закрытия сделки 59,3% в новой компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам (ещё в мае 2016 года Яндекс пообещал раздать сотрудникам до 20% бизнеса в некоторых своих дочерних компаниях). Руководить объединённым бизнесом будет директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян.
Конкуренты инвесторы: 16 мая ТАСС передал, что в Яндекс.Такси зайдут Правительство РФ и китайская госкомпания через соответствующие фонды. Эта сделка не состоялась → Roem.ru
После объявления акции «Яндекса» на Московской бирже поднялись на уровень 1950 руб., что примерно на 19,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов (1632 руб.). Это самая высокая стоимость бумаг, начиная с момента начала торгов акциями Яндекса на MOEX в 2014 году. До открытия американской Nasdaq остаётся несколько часов — на пре-маркете бумаги Яндекса подорожали на 23%.
Конкуренты таксисты: В самом начале мая 2017 года фонд UFG Private Equity объединил двух крупных игроков российского рынка такси-агрегаторов — RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi). Как отметил представитель Fasten, в компании рассчитывают, что объединение позволит новому игроку войти в мировой топ-5 по количеству заказов в сутки среди приложений для поездок по требованию. Созданная в результате сделки компания будет обрабатывать около 1,5 млн заказов в сутки.
Таксопарки и водители Яндекс.Такси и Uber перейдут на единую технологическую платформу, в то же время оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. Дополнительно партнёры заключили роуминговое соглашение. Из приложения Яндекс.Такси можно будет заказать Uber, в странах, где нет Яндекс.Такси, и наоборот. UberEATS (не самая популярная пока в РФ доставка еды) — продолжит свое развитие в объединённом бизнесе. Например к UberEATS будут подключены технологии пешей маршрутизации Яндекс.Карт (потенциально — это вызов для таких известных игроков, как Delivery Club). По статистике за июнь «объединённая платформа» охватывала 127 городов в шести странах. Два сервиса продали 35 млн поездок в месяц на 7,9 млрд рублей. Если рассматривать сервисы по-отдельности, то Яндекс.Такси обслуживали 108 городов, Uber — 17 (прим.: данные взяты в разные месяцы, сумма не совпадает, но показывает порядок).
Летом 2016 года Uber продал убыточное китайское подразделение лидеру местного рынка Didi Chuxing. За полтора года работы в стране Uber потерял более $2 млрд из-за ориентации на западные рынки, высокой конкуренции в Китае и неудобных законодательных норм. В августе 2016 года было объявлено, что Uber China и Didi Chuxing создадут объединенную компанию с капитализацией $35 млрд. Пул инвесторов, в который входят Uber China и китайский поисковик Baidu получили 20% в Didi, а Didi вложила $1 млрд в американский Uber.
Конкуренты большого «Яндекса»: Cтруктуры Google опосредованно получат свой интерес в новой Яндекс+Uber компании; в 2013 Google Ventures купила 7% глобального Uber.
В 2017 году глобальный Uber переживает череду корпоративных скандалов, которые в итоге привели к отставке основателя компании Тревиса Каланика. Все началось с обвинений в сексизме и домогательствах в отношении топ-менеджеров, которые впервые озвучила экс-сотрудница Uber Сьюзан Фаулер. Также самого Каланика обвинили в том, что из-за его неосмотрительности входящая в Alphabet компания Waymo в феврале этого года подала иск в суд к дочке Uber Otto, которая занимается беспилотными грузоперевозками. Waymo обвинила Uber в использовании её наработок, украденных бывшим сотрудником Google Энтони Левандовски. Кроме того, в марте этого года СМИ обнаружили программу Greyball, которая использовалась Uber, чтобы мешать госслужащим проверять компанию и следить за конкурентами. После этого водитель такси-сервиса Lyft Майкл Гонзалес подал в суд на Uber за использование шпионского ПО.
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Хороший слив. Наконец кадровая политика Яндекса принесла закономерные результаты. Правда продать поиск гуглу не получится, ФАС не разрешит.
Видимо, посчитали это более выгодным, чем выкармливать собственных шептунов со связями. Крупному иностранному бизнесу без таких у нас туговато.
Может тогда ГУгль свой ру-поиск продаст Яндексу?
Проблема в том, что слился тут убер, а не то что вы подумали
¯\_(ツ)_/¯
Инвесторам убер видимо надоело деньги палить в ценовых войнах, решили зафиксироваться, слив самые трудные для них рынки, Китай и РФ.