Примечание: сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов, шансы на него весьма высоки, так как у Яндекса больше половины бизнеса.

Яндекс.Такси объявили, что они получили контроль над российским бизнесом Uber. Партнёры, Uber и Яндекс, инвестируют соответственно 225 млн и 100 млн долларов США в новую компанию и оценивают её в 3,725 миллиарда долларов США. После закрытия сделки 59,3% в новой компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам (ещё в мае 2016 года Яндекс пообещал раздать сотрудникам до 20% бизнеса в некоторых своих дочерних компаниях). Руководить объединённым бизнесом будет директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян.

Конкуренты инвесторы: 16 мая ТАСС передал, что в Яндекс.Такси зайдут Правительство РФ и китайская госкомпания через соответствующие фонды. Эта сделка не состоялась → Roem.ru

После объявления акции «Яндекса» на Московской бирже поднялись на уровень 1950 руб., что примерно на 19,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов (1632 руб.). Это самая высокая стоимость бумаг, начиная с момента начала торгов акциями Яндекса на MOEX в 2014 году. До открытия американской Nasdaq остаётся несколько часов — на пре-маркете бумаги Яндекса подорожали на 23%.

Конкуренты таксисты: В самом начале мая 2017 года фонд UFG Private Equity объединил двух крупных игроков российского рынка такси-агрегаторов — RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi). Как отметил представитель Fasten, в компании рассчитывают, что объединение позволит новому игроку войти в мировой топ-5 по количеству заказов в сутки среди приложений для поездок по требованию. Созданная в результате сделки компания будет обрабатывать около 1,5 млн заказов в сутки.

Таксопарки и водители Яндекс.Такси и Uber перейдут на единую технологическую платформу, в то же время оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. Дополнительно партнёры заключили роуминговое соглашение. Из приложения Яндекс.Такси можно будет заказать Uber, в странах, где нет Яндекс.Такси, и наоборот. UberEATS (не самая популярная пока в РФ доставка еды) — продолжит свое развитие в объединённом бизнесе. Например к UberEATS будут подключены технологии пешей маршрутизации Яндекс.Карт (потенциально — это вызов для таких известных игроков, как Delivery Club). По статистике за июнь «объединённая платформа» охватывала 127 городов в шести странах. Два сервиса продали 35 млн поездок в месяц на 7,9 млрд рублей. Если рассматривать сервисы по-отдельности, то Яндекс.Такси обслуживали 108 городов, Uber — 17 (прим.: данные взяты в разные месяцы, сумма не совпадает, но показывает порядок).

Летом 2016 года Uber продал убыточное китайское подразделение лидеру местного рынка Didi Chuxing. За полтора года работы в стране Uber потерял более $2 млрд из-за ориентации на западные рынки, высокой конкуренции в Китае и неудобных законодательных норм. В августе 2016 года было объявлено, что Uber China и Didi Chuxing создадут объединенную компанию с капитализацией $35 млрд. Пул инвесторов, в который входят Uber China и китайский поисковик Baidu получили 20% в Didi, а Didi вложила $1 млрд в американский Uber.

Конкуренты большого «Яндекса»: Cтруктуры Google опосредованно получат свой интерес в новой Яндекс+Uber компании; в 2013 Google Ventures купила 7% глобального Uber.

В 2017 году глобальный Uber переживает череду корпоративных скандалов, которые в итоге привели к отставке основателя компании Тревиса Каланика. Все началось с обвинений в сексизме и домогательствах в отношении топ-менеджеров, которые впервые озвучила экс-сотрудница Uber Сьюзан Фаулер. Также самого Каланика обвинили в том, что из-за его неосмотрительности входящая в Alphabet компания Waymo в феврале этого года подала иск в суд к дочке Uber Otto, которая занимается беспилотными грузоперевозками. Waymo обвинила Uber в использовании её наработок, украденных бывшим сотрудником Google Энтони Левандовски. Кроме того, в марте этого года СМИ обнаружили программу Greyball, которая использовалась Uber, чтобы мешать госслужащим проверять компанию и следить за конкурентами. После этого водитель такси-сервиса Lyft Майкл Гонзалес подал в суд на Uber за использование шпионского ПО.

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