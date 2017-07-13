13 июля основатель Abbyy Давид Ян на своей странице в Facebook сообщил о запуске своей компанией Findo, работа которой фокусируется на ИИ, нового продукта Yva.ai — ассистента, который поможет управлять деловыми задачами и поручениями.

Также по словам Яна, «помощник» читает почту, находит в письмах задания и адресованные пользователю запросы, ориентированные на конкретные действия (например, пишет VentureBeat, «пожалуйста, примите», «ответьте» и «сообщите нам»), и напоминает о них. Из переписки Yva может определить невыполненное задание и поместить его в список горячих дел. Пока сервис понимает только английский язык, однако разработчик пообещал, что «в определенный момент» его научат русскому языку.

Как сообщает издание VentureBeat, Yva совместим с корпоративными и личными электронными ящиками, включая Gmail, Outlook.com, Exchange Online, iCouldMail и Yahoo. В первое время, чтобы подключиться к сервису, пользователь должен оставить свою электронную почту, на которую ему отправят приглашение. Yva будет доступна как десктопное и мобильное приложение для iOS и Android.

Новость о запуске «умной поисковой системы» Findo появилась в начале 2016 года. Система ищет личные документы, файлы, контакты, приложения и другое в Gmail, Google Drive, Dropbox, Outlook, Yahoo! и Exchange и прочих сервисах. Летом того же года стало известно, что ABBYY вложила в компанию $3 млн.